Суд постановил немедленно освободить из-под стражи предпринимателя и политика Николая Осипенко

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следственный судья может в исключительных случаях продлить срок содержания под стражей свыше шести месяцев по ходатайству Генерального прокурора в случае особой сложности или объема уголовного дела. Такое ходатайство было подано в Вируский уездный суд генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Николая Осипенко. Ходатайство было удовлетворено, но адвокаты Осипенко Юри Леппик и Айвар Пильв подали апелляцию.

Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию в открытом судебном заседании и сегодня, 24 мая, вынес постановление об отмене разрешения уездного суда на содержание подозреваемого под стражей на срок до восьми месяцев.

По мнению окружного суда, применение ареста в качестве меры пресечения в отношении Осипенко в настоящее время более не оправдано. Анализируя дело, окружной суд установил, что о продлении срока содержания под стражей более чем на шесть месяцев ходатайствует сторона обвинения на основании того, что уголовное дело считается особо сложным и объемным. В частности, сложность и объем заключаются в том, что на данный момент под подозрением находятся несколько человек.