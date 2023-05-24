Суд постановил немедленно освободить из-под стражи предпринимателя и политика Николая Осипенко

Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда от 28 апреля, который удовлетворил ходатайство генерального прокурора о содержании подозреваемого Николая Осипенко под стражей более шести месяцев. Согласно постановлению суда, подозреваемый должен быть немедленно освобожден из-под стражи.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следственный судья может в исключительных случаях продлить срок содержания под стражей свыше шести месяцев по ходатайству Генерального прокурора в случае особой сложности или объема уголовного дела. Такое ходатайство было подано в Вируский уездный суд генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Николая Осипенко. Ходатайство было удовлетворено, но адвокаты Осипенко Юри Леппик и Айвар Пильв подали апелляцию.
Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию в открытом судебном заседании и сегодня, 24 мая, вынес постановление об отмене разрешения уездного суда на содержание подозреваемого под стражей на срок до восьми месяцев.
По мнению окружного суда, применение ареста в качестве меры пресечения в отношении Осипенко в настоящее время более не оправдано. Анализируя дело, окружной суд установил, что о продлении срока содержания под стражей более чем на шесть месяцев ходатайствует сторона обвинения на основании того, что уголовное дело считается особо сложным и объемным. В частности, сложность и объем заключаются в том, что на данный момент под подозрением находятся несколько человек.
Хотя подозреваемых несколько, это, по мнению окружного суда, не дает оснований для вывода, что уголовное дело является особо сложным или объемным. Хотя окружной суд согласился с тем, что большое количество подозреваемых может привести к более длительным, чем обычно, процессуальным задержкам, он не пришел к выводу, что это уголовное дело оправдывает содержание под стражей более шести месяцев.
«Учитывая активность государства в организации уголовного процесса, вмешательство в право на свободу, неизбежно сопровождающееся арестом, уже не является соразмерным, а длительный арест достиг такого юридически недопустимого болевого порога, который неприемлем в рамках правового государства и ведет к отмене меры пресечения и немедленному освобождению подозреваемого из-под стражи», - указал окружной суд. Он отметил, что содержание под стражей может в какой-то момент стать несоразмерным, даже если основания для него продолжают существовать.
В заключение окружной суд постановил, что продолжающееся содержание под стражей подозреваемого Николая Осипенко и ходатайство о продлении этого срока более чем на шесть месяцев не оправданны. Поэтому подозреваемый должен быть немедленно освобожден.