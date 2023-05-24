Китайский оборотень на фоне струнных: в Эстонии сыграет команда виртуозов

Гвоздь программы - этническая сюита «Legend of Huli» («Легенда о лисе-оборотне» - персонаже китайской мифологии, духе лисицы о девяти хвостах). Премьера этого произведения состоялась в Торонто 8 мая. Древнекитайский сюжет видоизменяется и актуализируется на сцене, превращаясь в вызов сегодняшнему времени. Оно диктует нам свой темп и напоминает о нашей беспомощности. Тогда как союз музыки и хорегографии вступает на сцене в схватку со временем и напоминает зрителям о неограниченности человечексой свободы.

The garden Little Night Orchestra: Димитрис Петсалакис, Вэнь Чжао, Роман Смирнов, Давил Геллер. Фото: ANDREW MAIDANIK

Лидер группы Роман Смирнов – гитарист-виртуоз и композитор с мировым именем, лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов композиторов. В Канаде он известен под псевдонимом Смирнов-бен-Арье. Для эстонского зрителя особенно важно, что Роман – уроженец Таллинна. Он особенно рад представить плоды многолетней работы своего творческого коллектива землякам.

The Garden Little Night Orchestra - интернациональный состав из Канады. Фото: ANDREW MAIDANIK

Название группы Garden Little Night Orchestra отсылает к уютным канадским садам, в которых в основном и репетируют участники группы. Слово «ночной» акцентирует мрачный фон, на котором играют всеми красками таланты музыкантов и танцора. Зрителю не всегда ясно, сколько именно танцоров и музыкантов на сцене. Способность участников сюиты перевоплощаться и менять амплуа поражает. Они соперничают друг с другом в профессиональной искушенности и воле к импровизации. Канадское мультикультурное искусство уникально и отличается от аналогов Европы и США. Поскольку Эстония имеет очень тесные связи с Канадой, музыканты с особым вниманием относятся к презентации своего проекта в нашей стране. Все участники коллектива - иммигранты, чья встреча на сцене и создает мощный сплав традиций в смелых аранжировках.