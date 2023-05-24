Китайский оборотень на фоне струнных: в Эстонии сыграет команда виртуозов

26 мая на телебашне, 27 мая в Русском театре, 28 мая на VabaLava в Нарве - таково расписание мини-тура музыкально-хореографического проекта The Garden Little Night Orchestra (Канада). В составе - уроженец Таллинна, гитарист-виртуоз, мастер фламенко Роман Смирнов, исполнитель на арабском уде и критской лире Деметриус Петсалакис, ведущая исполнительница на китайской лютне Вэнь Чжао и танцор Давид Геллер.
Гвоздь программы - этническая сюита «Legend of Huli» («Легенда о лисе-оборотне» - персонаже китайской мифологии, духе лисицы о девяти хвостах). Премьера этого произведения состоялась в Торонто 8 мая. Древнекитайский сюжет видоизменяется и актуализируется на сцене, превращаясь в вызов сегодняшнему времени. Оно диктует нам свой темп и напоминает о нашей беспомощности. Тогда как союз музыки и хорегографии вступает на сцене в схватку со временем и напоминает зрителям о неограниченности человечексой свободы.
Лидер группы Роман Смирнов – гитарист-виртуоз и композитор с мировым именем, лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов композиторов. В Канаде он известен под псевдонимом Смирнов-бен-Арье. Для эстонского зрителя особенно важно, что Роман – уроженец Таллинна. Он особенно рад представить плоды многолетней работы своего творческого коллектива землякам.
Название группы Garden Little Night Orchestra отсылает к уютным канадским садам, в которых в основном и репетируют участники группы. Слово «ночной» акцентирует мрачный фон, на котором играют всеми красками таланты музыкантов и танцора. Зрителю не всегда ясно, сколько именно танцоров и музыкантов на сцене. Способность участников сюиты перевоплощаться и менять амплуа поражает. Они соперничают друг с другом в профессиональной искушенности и воле к импровизации. Канадское мультикультурное искусство уникально и отличается от аналогов Европы и США. Поскольку Эстония имеет очень тесные связи с Канадой, музыканты с особым вниманием относятся к презентации своего проекта в нашей стране. Все участники коллектива - иммигранты, чья встреча на сцене и создает мощный сплав традиций в смелых аранжировках.
Группа играет в Таллинне на телебашне (26.05) и в Русском театре (27.05), а также в Нарве в зале VabaLava (28.05). Начало всех концертов в 19 часов.