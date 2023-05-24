Банк Эстонии: количество жилищных кредитов сократилось более чем на 20%

За первые четыре месяца 2022 года количество выданных жилищных кредитов уменьшилось на 22% в годовом сравнении. В Банке Эстонии, впрочем, считают это возвращением к нормальной ситуации, пишет dv.ee.
Рост стоимости жизни, повышение процентных ставок и неопределенность в экономике снизили способность и желание людей приобретать жилье в кредит, пояснила аналитик Банка Эстонии Мари Тамм.
Статистика ЦБ показывает, что активность на рынке жилищных кредитов начала снижаться с третьего квартала 2022 года. В этом году количество выданных кредитов близко к уровню 2018-2019 годов.
По мере прояснения экономических перспектив и стабилизации процентных ставок можно ожидать небольшого увеличения спроса на кредиты, отмечает Тамм.
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