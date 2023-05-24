Радио 4 приглашает в парк Тондираба на семейный день: хедлайнер – Алика Милова

1 мая Радио 4 исполнилось 30 лет. По этому случаю в воскресенье, 28 мая, в парке Тондираба состоится праздничное мероприятие, куда ожидаются все – от мала до велика.

В программе: увлекательное спортивное ориентирование на местности, зажигательные танцевальные тренировки под руководством ведущего утреннего шоу на Радио 4 Александра Жемжурова, который по совместительству тренер по танцам.

На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

Кульминацией праздника станет выступление участницы «Евровидения 2023» от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4.

Мероприятие поддерживает посольство Германии в Таллинне.