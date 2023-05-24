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Радио 4 приглашает в парк Тондираба на семейный день: хедлайнер – Алика Милова

Rus.Postimees
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Афиша мероприятия.
Афиша мероприятия. Фото: Eesti Rahvusringhääling

В воскресенье, 28 мая, в столичном парке Тондираба состоится семейный день, организованный Радио 4 по случаю своего 30-летия. Начало мероприятия в 12:00.

1 мая Радио 4 исполнилось 30 лет. По этому случаю в воскресенье, 28 мая, в парке Тондираба состоится праздничное мероприятие, куда ожидаются все – от мала до велика.

В программе: увлекательное спортивное ориентирование на местности, зажигательные танцевальные тренировки под руководством ведущего утреннего шоу на Радио 4 Александра Жемжурова, который по совместительству тренер по танцам.

На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

Кульминацией праздника станет выступление участницы «Евровидения 2023» от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4.

Мероприятие поддерживает посольство Германии в Таллинне.

Программа семейного дня Радио 4:

12:00 – начало мероприятия + начало спортивного ориентирования

(баскетбольная площадка + площадка перед кафе)

12:15 – танцевальная тренировка

(баскетбольная площадка)

12:30 – уличная тренировка

(тренажерная площадка)

12:30 – показательные выступления на роликовых коньках

(парк для катания на коньках)

12:45 – обучение правилам дорожной безопасности для детей

(городок дорожного движения)

13:00 – тренировка по йоге

(тренажерная площадка)

13:15 – танцевальная тренировка

(баскетбольная площадка)

13:30 – уличная тренировка

(тренажерная площадка)

13:30 – показательные выступления на роликовых коньках

(парк для катания на коньках)

13:45 – окончание спортивного ориентирования / призы участникам

(площадка перед кафе)

14:00 – концерт Алики Миловой

(баскетбольная площадка, сцена Радио 4)

15:00 – окончание мероприятия

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