Кая Каллас: я не знала о проблемах с Slava Ukraini до выборов

Депутат от Консервативной народной партии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме сказала, что полиция безопасности (КаПо) еще в феврале располагала информацией о злоупотреблении средствами в Slava Ukraini, и что КаПо всегда информирует премьер-министра о столь крупных инцидентах. Каллас заверила, что до выборов до нее подобная информация не доходила.

Премьер-министр отметила, что в Эстонии действует принцип разделения властей, и потенциальные правонарушения расследуют компетентные учреждения, в чью деятельность правительство не может и не должно вмешиваться.

Госпрокуратура 9 мая возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Госпрокурор Трийну Олев пояснила, что как только появились первые указания на потенциальное злоупотребление деньгами, прокуратура и полиция приступили к анализу поступающей в правоохранительные органы информации. «Вне уголовного расследования мы собрали информацию в дополнение к опубликованному в СМИ и поддерживали непосредственную связь с украинскими коллегами. На базе собранной информации имеются основания для возбуждения уголовного дела», - сказала Олев.

«Следствие возбуждено по статье о присвоении имущества, но это первичная оценка, которая может измениться в ходе производства. На данный момент подозрения никому не предъявлялись, а то, есть ли основания предъявлять кому-либо подозрения и кому, выяснит следствие», - сказала Олев.