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Keskkonnateenused о пожаре: этот центр постоянно проверялся госучреждениями и нашими аудиторами

rus.postimees.ee
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Тушение пожара на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне.
Тушение пожара на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник вечером на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне произошел пожар в центре сбора опасных отходов и еще двух находящихся рядом зданиях. По состоянию на полдень среды еще нет информации, когда закончатся спасательные работы.

Охваченное огнем здание принадлежит акционерному обществу Keskkonnateenused, которое в свою очередь является дочерней фирмой компании Epler & Lorenz, занимающейся сбором и утилизацией, в том числе и опасных отходов, пишет Rus.ERR.

Точные причины пожара выясняет Спасательный департамент, но, по словам члена правления предприятия по обработке отходов Käitlemiskeskus Арго Лууде, расследование ведут и они.

«Я знаю, что этот центр постоянно проверялся как госучреждениями, так и различными аудиторами нашего предприятия. До сего времени отмечалось, что процессы обработки опасных отходов велись с соблюдением действующего законодательства. Но что именно произошло, мы к сожалению еще не знаем», – сказал Лууде.

По словам Лууде, точно он не может сказать, какие именно отходы были на объекте, все это можно уточнить по документации, но речь, конечно, идет об опасных отходах.

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