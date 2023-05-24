Keskkonnateenused о пожаре: этот центр постоянно проверялся госучреждениями и нашими аудиторами

Охваченное огнем здание принадлежит акционерному обществу Keskkonnateenused, которое в свою очередь является дочерней фирмой компании Epler & Lorenz, занимающейся сбором и утилизацией, в том числе и опасных отходов, пишет Rus.ERR.

Точные причины пожара выясняет Спасательный департамент, но, по словам члена правления предприятия по обработке отходов Käitlemiskeskus Арго Лууде, расследование ведут и они.

«Я знаю, что этот центр постоянно проверялся как госучреждениями, так и различными аудиторами нашего предприятия. До сего времени отмечалось, что процессы обработки опасных отходов велись с соблюдением действующего законодательства. Но что именно произошло, мы к сожалению еще не знаем», – сказал Лууде.