Keskkonnateenused о пожаре: этот центр постоянно проверялся госучреждениями и нашими аудиторами

Во вторник вечером на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне произошел пожар в центре сбора опасных отходов и еще двух находящихся рядом зданиях. По состоянию на полдень среды еще нет информации, когда закончатся спасательные работы.
Охваченное огнем здание принадлежит акционерному обществу Keskkonnateenused, которое в свою очередь является дочерней фирмой компании Epler & Lorenz, занимающейся сбором и утилизацией, в том числе и опасных отходов, пишет Rus.ERR.
Точные причины пожара выясняет Спасательный департамент, но, по словам члена правления предприятия по обработке отходов Käitlemiskeskus Арго Лууде, расследование ведут и они.
«Я знаю, что этот центр постоянно проверялся как госучреждениями, так и различными аудиторами нашего предприятия. До сего времени отмечалось, что процессы обработки опасных отходов велись с соблюдением действующего законодательства. Но что именно произошло, мы к сожалению еще не знаем», – сказал Лууде.
По словам Лууде, точно он не может сказать, какие именно отходы были на объекте, все это можно уточнить по документации, но речь, конечно, идет об опасных отходах.