Все произведения городского искусства Таллинна теперь объединены на одной карте

Веб-карта доступна по адресу kunstikaart.tallinn.ee.

Как отметил вице-мэр Таллинна Каарель Оя, веб-карта может представлять интерес как для жителей нашего города и его гостей, так и для работников сферы искусства и образования. «Полный обзор расположенных в городском пространстве Таллинна произведений искусства давно был необходим и, конечно, позволит многим в ближайшее время исследовать отмеченные на карте места. С точки зрения города это важный инструмент, который можно использовать при дальнейшем планировании, чтобы работа по уходу за объектами была более систематической, а также был улучшен доступ к этим местам. Также карта пригодится для планирования новых объектов искусства в городском пространстве», - добавил Оя.

Скриншот веб-карты. Фото: Kuvatõmmis

По словам специалиста по охране памятников старины Ану Сооярв, сбор информации и составление текстов позволили получить ценное представление об искусстве в общественном пространстве города. «В парках, зеленых зонах и прочих общественных местах установлены скульптуры и памятники, и на первый взгляд кажется, что их достаточно много. Однако, путешествуя по другим европейским городам, становится ясно, что в Таллинне объектов искусства не так много, и есть место для новых работ, художников и возможности применения различных подходов», - добавила Сооярв.

На первом этапе в базу данных заносились произведения, созданные до 2000 года, сейчас работа продолжается над более свежими объектами. В будущем город планирует создать англоязычную версию карты и включить в базу данных произведения искусства, которые были установлены на время, и которых в городском пространстве уже нет. База данных постоянно обновляется.