Автоматическая система пожаротушения уберегла завод от худшего

В здании предприятия, расположенного на улице Унипиха в деревне Реола волости Камбья, сегодня утром загорелся мотор строгального станка.
К счастью, в здании имелась исправная система пожаротушения, которая быстро потушила пожар.
24 мая в 7:23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в здании предприятия, расположенном на улице Унипиха в деревне Реола волости Камбья, загорелся двигатель крупного строгального станка. Пожар был потушен с помощью автоматически срабатывающей спринклерной системы пожаротушения.
Спасатели проветрили помещение.