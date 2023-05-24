Автоматическая система пожаротушения уберегла завод от худшего

24 мая в 7:23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в здании предприятия, расположенном на улице Унипиха в деревне Реола волости Камбья, загорелся двигатель крупного строгального станка. Пожар был потушен с помощью автоматически срабатывающей спринклерной системы пожаротушения.