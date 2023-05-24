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Автоматическая система пожаротушения уберегла завод от худшего

rus.postimees.ee
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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman / Postimees Grupp

В здании предприятия, расположенного на улице Унипиха в деревне Реола волости Камбья, сегодня утром загорелся мотор строгального станка.

К счастью, в здании имелась исправная система пожаротушения, которая быстро потушила пожар.

24 мая в 7:23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в здании предприятия, расположенном на улице Унипиха в деревне Реола волости Камбья, загорелся двигатель крупного строгального станка. Пожар был потушен с помощью автоматически срабатывающей спринклерной системы пожаротушения.

Спасатели проветрили помещение.

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