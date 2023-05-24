В Таллинне открыта регистрация на участие в деятельности летних лагерей

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, в этом году город поддерживает участие 8200 школьников в загородных лагерях суммой 196 000 евро, что показывает популярность лагерей среди детей и молодежи. «Самыми популярными сферами являются спорт и технологии, также представлены языковые лагеря, научные и творческие занятия. Выбор очень широк, занятия доступны и для малышей, и для подростков. Работу лагерей координируют квалифицированные руководители, опыт пребывания в летнем лагере будет полезным во всех отношениях. Ребята смогут получить знания и навыки, отдохнуть и встретить новых друзей», - добавил Канте.

Среди городских лагерей можно найти, например, балетный лагерь, в котором дети смогут получить знания о мире балета, музыке и искусстве. Занятия теннисом для начинающих пройдут в Тонди, Виймси и Нымме в рамках работы городских лагерей – помимо занятий теннисом там можно будет поучаствовать и в других активных мероприятиях. Крупнейший футбольный клуб Пыхья-Таллинна «Вольта» приглашает мальчиков и девочек поиграть в футбол. В Пирита можно поучаствовать в программе, которая знакомит с правилами безопасности на воде, научиться кататься на sup-борде, заняться кайт-серфингом, пляжными играми и проч. В цирковой студии Folie дети смогут поучаствовать в акробатических тренировках, научиться кататься на моноцикле, жонглировать и проч.

Школа по интересам Nutigeen приглашает ребят заняться робототехникой, научиться 3D-печати, гравировке и фрезеровке, собрать машину Джеймса Бонда, смастерить корабль викингов и многое другое. В летнем лагере Proto будет создан мир Proto в миниатюре – каждый сможет построить перископ, исследовать окружающий мир дистанционно. Школа по интересам Digiruum приглашает в городские лагеря, чтобы познакомиться с обучающими роботами, проектами Lego и посетить интересные места от научного центра SkyLab до музея мороженого Balbiino. Список предлагаемых занятий очень широк.