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Фото ⟩ В Ярвамаа загорелось крупное деревообрабатывающее предприятие

rus.postimees.ee
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Горящее деревообрабатывающее предприятие. Фото иллюстративное.
Горящее деревообрабатывающее предприятие. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня утром ​​спасатели получили сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в Ярвамаа.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сказала, что сообщение о пожаре на Яани теэ в поселке Коэру волости Ярва поступило в Центр тревоги в 10:24.

На месте выяснилось, что на предприятии велись кровельные работы, в ходе которых загорелся битум. «Рабочие сами сразу же приступили к тушению пожара», - добавила Вяэртмаа.

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