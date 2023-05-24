Фото ⟩ В Ярвамаа загорелось крупное деревообрабатывающее предприятие

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковФото ⟩ В Ярвамаа загорелось крупное деревообрабатывающее предприятиеrus.postimees.ee24 мая 2023, 15:53Facebook TwitterComments Горящее деревообрабатывающее предприятие. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel MaripuuСегодня утром спасатели получили сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в Ярвамаа.Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа сказала, что сообщение о пожаре на Яани теэ в поселке Коэру волости Ярва поступило в Центр тревоги в 10:24.На месте выяснилось, что на предприятии велись кровельные работы, в ходе которых загорелся битум. «Рабочие сами сразу же приступили к тушению пожара», - добавила Вяэртмаа.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателиярвамаацентр тревогидеревообработкабитумДеревообрабатывающие предприятиякоэру Pекомендуем