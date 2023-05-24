Эстонский министр: на выборах в Европарламент планируется внедрить м-голосование

В рамках визита в Швецию министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало встретился с исполнительным директором Google Сундаром Пичаи и представил ему планы Эстонии по развитию персонального государства, в том числе план уже на следующих выборах Европейского парламента внедрить м-голосование.
По словам министра, цифровое общество Эстонии является международным ориентиром, для которого поддержка со стороны ведущих глобальных технологических предприятий обладает ключевой важностью для осуществления новаторских идей.
«Жители Эстонии должны иметь возможность комфортно пользоваться публичными услугами в устройствах, которые у них всегда под рукой в повседневной жизни. Сегодня главным устройством является смартфон, что означает все больший спрос и потребность удобно поместить доступ к цифровому государству Эстонии в карман», - сказал Рийсало.
Он отметил, что хорошим примером этого стратегического направления является приложение mRiik, которое будет представлено общественности в ближайшие месяцы - оно улучшит общение с государством и доступность услуг. «Эстония прилагает усилия для того, чтобы быстро, но в то же время безопасно сделать государственные услуги доступными пользователю мобильного телефона. Приложения mRiik, а в будущем, например, и m-valimised помогают построить персональное государство, которое близко к гражданину именно тогда, когда это нужно», - сказал министр.
На встрече с исполнительным директором Google Рийсало подчеркнул тему государственных выборов и отметил, что общение с Google было тесным и успешным. «Для Эстонии крайне важно продолжать эффективное сотрудничество, потому что наша цель - внедрить уже на предстоящих в следующем году выборах Европейского парламента м-выборы, разработка которых вышла на финишную прямую, а тестирование на безопасность уже ведется», - сказал министр.
Он добавил, что в этом случае Эстония хочет получить от Google приоритетную поддержку для распространения приложения m-valimised. Это означает, например, быстрое поступление государственного приложения в магазины, а при необходимости быстрое скачивание обновлений или изменений. «Встреча подтвердила, что доверительное сотрудничество между Эстонией и Google взаимно ценится. Мы первопроходцы в сфере электронного управления, потому что у нас имеется поощряющая инновацию ИТ-архитектура», - сказал Рийсало.
На встрече также обсуждались искусственный интеллект и эстонский Bürokratt, то есть государственный виртуальный помощник, который в будущем будет связан с основными цифровыми услугами для граждан и предпринимателей во всех сферах. «В развитии Bürokratt очень важную роль играет интеграция во все крупные экосистемы и ассистентов, в число которых входят также Google и Google Assistant. Последний из них может в будущем стать одним из основных пользовательских интерфейсов для общения с госучреждениями Эстонии, потому что он уже есть во многих мобильных устройствах и во все большем количестве домашних устройств. Я подчеркнул, что при развитии Google Assistant и в технологическом развитии в целом нельзя забывать о небольших языках, в том числе эстонском языке, на котором говорит всего около миллиона человек, но это крайне важно для выживания малых языков. Мы хотим вместе с Google найти способ двигаться дальше, который принесет эстоноземельцам пользу сейчас и в будущем», - сказал министр.
Рийсало также встретился с исполнительным директором Hanza Group Эриком Стенфорсом и коллегами из правительств Ирландии и Бельгии.