Эстонский министр: на выборах в Европарламент планируется внедрить м-голосование

На встрече также обсуждались искусственный интеллект и эстонский Bürokratt, то есть государственный виртуальный помощник, который в будущем будет связан с основными цифровыми услугами для граждан и предпринимателей во всех сферах. «В развитии Bürokratt очень важную роль играет интеграция во все крупные экосистемы и ассистентов, в число которых входят также Google и Google Assistant. Последний из них может в будущем стать одним из основных пользовательских интерфейсов для общения с госучреждениями Эстонии, потому что он уже есть во многих мобильных устройствах и во все большем количестве домашних устройств. Я подчеркнул, что при развитии Google Assistant и в технологическом развитии в целом нельзя забывать о небольших языках, в том числе эстонском языке, на котором говорит всего около миллиона человек, но это крайне важно для выживания малых языков. Мы хотим вместе с Google найти способ двигаться дальше, который принесет эстоноземельцам пользу сейчас и в будущем», - сказал министр.