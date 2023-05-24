В связи с крупномасштабным пожаром на Суур-Сыямяэ начато уголовное производство

Сейчас спасатели вскрывают конструкции и продолжают тушение пяти участков. По словам руководителя спасательных работ, тушение может занять еще как минимум три часа.

«Доступ к обрушившимся зданиям затруднен, задействована тяжелая техника», - сказал руководитель спасательных операций Айвар Кукк и добавил, что место пожара также нуждается в тщательной очистке от смеси опасных отходов и воды для пожаротушения.

Во второй половине дня на место происшествия также прибыл измерительный автобус Эстонского центра исследований окружающей среды, который продолжает следить за качеством воздуха. Результаты мониторинга будут известны сегодня вечером, их можно будет увидеть на странице ohuseire.ee.

Руководитель Харьюмааского отделения Департамента окружающей среды Тармо Техва сообщил, что они связались также с представителем компании, которая хранила отходы, и тот дал согласие на ликвидацию образовавшегося загрязнения.