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Инцидент в эстонской гимназии: ученик ударил одноклассника топором

Александра Саарнийт
, журналист
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Перемена. Фото иллюстративное.
Перемена. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Утро среды началось с шока для директора Козеской гимназии: ему сообщили о том, что один ученик ударил другого топором. Выяснилось, что гимназисты поссорились, но никто серьезно не пострадал. 

В редакцию Postimees поступило сообщение о том, что сегодня в гимназии Козе произошло нападение с топором. Директор школы Мартин Медар сказал, что инцидент с топором действительно был, но это точно не было нападением. «Это был неприятный, прискорбный инцидент. Двое молодых людей играли с выключателями в классе, ожидая учителя на перемене», - сказал Медар.

«Один юноша хотел, чтобы в классе горел свет, а другой нет. Затем один из них достал из сумки топор и начал им размахивать. Второй молодой человек хотел отобрать топор и, к сожалению, был ранен», - пояснил директор.

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