В одном из городов Эстонии вынужденно прекратили прокат велосипедов

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тарту, отметив, что город приостановил оказание услуги для всех пользователей в среду в 17:00. После этого арендовать велосипеды уже нельзя, но можно вернуть уже арендованные велосипеды в доки.

Узнав об экономических трудностях Bewegen, город активно занялся поиском решения для новой системы управления, необходимой для работы службы обращения велосипедов. На сегодняшний день город нашел подходящее решение и, по предварительным оценкам, при его поддержке возобновить работу сервиса можно будет 7 июня.