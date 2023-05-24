В одном из городов Эстонии вынужденно прекратили прокат велосипедов

В среду вечером в Тарту приостановили прокат велосипедов до 7 июня, поскольку переживающая экономические трудности фирма Bewegen Technologies Inc. прекратила оказание услуг по обслуживанию системы контроля аренды велосипедов.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тарту, отметив, что город приостановил оказание услуги для всех пользователей в среду в 17:00. После этого арендовать велосипеды уже нельзя, но можно вернуть уже арендованные велосипеды в доки.
Узнав об экономических трудностях Bewegen, город активно занялся поиском решения для новой системы управления, необходимой для работы службы обращения велосипедов. На сегодняшний день город нашел подходящее решение и, по предварительным оценкам, при его поддержке возобновить работу сервиса можно будет 7 июня.
Тарту приносит жителям и гостям города извинения за доставленные неудобства и в ближайшее время предложит решения для компенсации неудобств, связанных с перерывом в обслуживании.