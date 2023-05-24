Здесь говорят на вашем языке: фестиваль визуального театра в Таллинне

Завтра, 25 мая, в Таллинне открывается фестиваль визуального театра Tallinn TREFF. В течение четырех дней эстонская столица будет знакомить публику с актуальным состоянием визуального театра (по-русски иногда говорят - «Театр художника»). Это спектакли постдраматические - без литературной основы, то есть акцент в них сделан на сценический образ, и смотреть их можно носителям любого языка.
«Таллинн Трефф» представит 17 постановок и мероприятий в области визуального театра. До 28 мая можно увидеть 7 спектаклей для детей и 10 спектаклей для молодежи и взрослых. Четыре из них сделаны эстонскими труппами, 13 - из других частей света (Германия, Италия, Финляндия, Дания, Бельгия, Голландия, Израиль, Великобритания, Словения).
Кульминационными моментами этого года являются постановка всемирно известного хореографа и режиссера Дуды Пайвы «Брюс Мари» (Нидерланды), в которой исследуется взаимосвязь человека и техники, и кукольно-предметный спектакль бельгийского мастера Наташи Беловой по мотивам чеховской «Чайки» (см. заглавное фото).
Объектно-ориентированный спектакль «Фортепианный фрагмент» (Феликс М. Отт, Германия) и ярмарочный фарс «Нелепость» (Антти-Юхани Маннинен, Финляндия) - также объекты потенциально повышенного внимания. Криминальную историю для взрослых в исполнении кукол предлагает театр Софи Крог из Дании.
В программе, предназначенной для детей, особое внимание следует уделить словенскому спектаклю «Пиноккио» (режиссер Маттео Спьяцци), где словенский актер сыграет на эстонском языке, а также датскому мультимедийному мимическому спектаклю «Маленькие чудеса жизни» (Фреде Гулбрандсен). Образец уморительного минимализма - немецко-израильская коллаборация «В коробке», где на сцене развертывается захватывающая история, рассказанная с помощью одной лишь коробки из-под обуви.
Директор фестиваля Лейно Рей настаивает, что визуальный театр в наши дни - уже не нишевое явление. «Кукольный театр всегда использовал материалы, предметы, маски, фигуры, чтобы рассказать историю. А теперь вся театральная сцена пережила важные изменения. Если мы сравним современную устную постановку со спектаклем 20-30-летней давности, то увидим, что сейчас визуальные формы, раньше бытовавшие только в кукольном театре, спокойно интегрированы привычный театр говорящих актеров».
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
В программе фестиваля также открытый класс по программе современного исполнительского искусства Эстонской академии музыки и театра, который проводят Амит Лахав и Крис Эванс из труппы физического театра Gecko (Великобритания). Также можно посетить экспериментальную музыкальную инсталляцию «Random Light Orchestra» художника перформанса и инсталляции Эрика Алалоо.
Помимо основной программы, важной частью Tallinn Treff является сотрудничество с целью обучения визуальному театру. Впервые в истории фестиваля у него появился покровитель, который поддерживает визиты студентов. В этом году спектакли Треффа смотрят 50 студентов из Школы исполнительских искусств и Программы современного перформанса при Эстонской академии музыки и театра, Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, Эстонской академии художеств и факультета театроведения Тартуского университета.
Tallinn Treff, который проходит с 2007 года, стал местом встречи современного кукольного, предметного, материального, физического и мультимедийного театра, который ищет вдохновляющий диалог между содержанием и формой, традициями и инновациями. Организатором фестиваля является Эстонский молодежный театр.