Здесь говорят на вашем языке: фестиваль визуального театра в Таллинне

«Таллинн Трефф» представит 17 постановок и мероприятий в области визуального театра. До 28 мая можно увидеть 7 спектаклей для детей и 10 спектаклей для молодежи и взрослых. Четыре из них сделаны эстонскими труппами, 13 - из других частей света (Германия, Италия, Финляндия, Дания, Бельгия, Голландия, Израиль, Великобритания, Словения).

Кульминационными моментами этого года являются постановка всемирно известного хореографа и режиссера Дуды Пайвы «Брюс Мари» (Нидерланды), в которой исследуется взаимосвязь человека и техники, и кукольно-предметный спектакль бельгийского мастера Наташи Беловой по мотивам чеховской «Чайки» (см. заглавное фото).

Куклы в спектакле Дуды Пайвы. Фото: Sojerd Derine

Объектно-ориентированный спектакль «Фортепианный фрагмент» (Феликс М. Отт, Германия) и ярмарочный фарс «Нелепость» (Антти-Юхани Маннинен, Финляндия) - также объекты потенциально повышенного внимания. Криминальную историю для взрослых в исполнении кукол предлагает театр Софи Крог из Дании.

В программе, предназначенной для детей, особое внимание следует уделить словенскому спектаклю «Пиноккио» (режиссер Маттео Спьяцци), где словенский актер сыграет на эстонском языке, а также датскому мультимедийному мимическому спектаклю «Маленькие чудеса жизни» (Фреде Гулбрандсен). Образец уморительного минимализма - немецко-израильская коллаборация «В коробке», где на сцене развертывается захватывающая история, рассказанная с помощью одной лишь коробки из-под обуви.

«Нелепость» - финский ярмарочный театр. Фото: Tallinn Treff Festival