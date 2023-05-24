Alexela снижает цену на сжатый газ CNG и сжиженный природный газ LNG

«Цены на природный газ на голландском газовом рынке TTF с начала войны в Украине были очень волатильными. В свою очередь, эти неспокойные времена неизбежно нанесли удар по предпочтению газовых автомобилей, предлагающих экономичную и экологически чистую альтернативу традиционным видам топлива», - сказал руководитель сферы продажи энергии Alexela Тармо Кярсна о последствиях нестабильных цен на газ.

Он уточнил, что, поскольку в Эстонии природный газ не производится, мы зависим от импорта природного газа и цен на мировом рынке. Цена на местный биометан также определяется ценовым индексом мирового рынка природного газа.

«Более выгодные цены на газовых рынках позволяют вернуться к предпочтению газовых автомобилей и предложить привлекательный выбор для новых потребителей при переходе на более чистые виды топлива», - отметил Кярсна и добавил, что CNG и LNG, несомненно, являются устойчивыми видами топлива, которые помогают снизить выбросы транспортных средств и зависимость от традиционных ископаемых топлив.

С точки зрения бизнес-клиента руководитель сферы продажи энергии отметил, что Alexela для поддержания мотивации переходить на газовое топливо предлагает им возможность зафиксировать цену на CNG на длительный период, так же, как это могут сделать частные и бизнес-клиенты в случае с электричеством и природным газом.

«Кроме того, фиксирование цен помогает снизить риск колебаний цен на газ. Затраты на топливо являются одной из самых больших статей расходов в транспортном секторе, они также влияют на конкурентоспособность компании. Однако биометан, несомненно, является более экологически чистой альтернативой в транспортном секторе по сравнению с дизельным топливом и бензином, и уже в ближайшие годы он обеспечит значительное конкурентное преимущество как в автомобильном, железнодорожном, так и в морском транспорте», - пояснил Кярсна.