Эстонское государство продолжит платить миллионы евро за вакцины против коронавируса. Европейский союз сейчас пытается выйти из договора с компанией Pfizer, и поставки приостановлены на время переговоров.
Денег как грязи ⟩ Эстония и в этом году продолжит тратить непомерные суммы на вакцины против коронавируса
Касса здоровья объявила, что у нее заканчиваются деньги и ей нужны дополнительные источники дохода. Необходимо также пересмотреть сторону расходов.
Во время пандемии коронавируса Эстония заключила многомиллионный договор с поставщиками вакцин против коронавируса и организаторами вакцинации, и эти расходы по-прежнему включены в бюджет.
«В предыдущие годы организацией и логистикой вакцинации занимался Департамент здоровья. Расходы Департамента на вакцины от Covid-19 и вакцинацию в 2022 году составили 14,5 млн евро», - сказал Неэме Райдвере из Министерства социальных дел.
«Неиспользованные бюджетные средства на борьбу с Covid-19 в размере до 13,2 млн евро (2021-2022 годы) Департамент здоровья направит больницам и скорой помощи, оказывающим жизненно важные услуги, чтобы повысить их способность действовать в кризисных ситуациях», - добавил Райдвере.
С этого года Касса здоровья будет организовывать закупку вакцин против Covid-19, а также их складирование и логистику. Государственный бюджет через Министерство социальных дел выделит в этом году Кассе здоровья 25,5 млн евро на закупку вакцин от Covid-19 и организацию вакцинации.
По словам Райдвере, на данном этапе преждевременно комментировать выплаты на вакцины в этом году, поскольку под эгидой Европейской комиссии ведутся переговоры с производителем вакцин (относительно объема, продолжительности и других условий договора).
«В стадии переговоров находится договор о совместной закупке вакцин от Covid-19, из которых Эстония должна получить еще 1,3 миллиона доз от Pfizer/BioNTech. Пока ведутся переговоры, поставки и выплаты подрядчику приостановлены, - сказал Райдвере. - Вероятно, мы сможем раскрыть более подробную информацию в сотрудничестве с комиссией и Pfizer после подписания изменений».