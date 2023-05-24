Денег как грязи ⟩ Эстония и в этом году продолжит тратить непомерные суммы на вакцины против коронавируса

Касса здоровья объявила, что у нее заканчиваются деньги и ей нужны дополнительные источники дохода. Необходимо также пересмотреть сторону расходов.

Во время пандемии коронавируса Эстония заключила многомиллионный договор с поставщиками вакцин против коронавируса и организаторами вакцинации, и эти расходы по-прежнему включены в бюджет.

«В предыдущие годы организацией и логистикой вакцинации занимался Департамент здоровья. Расходы Департамента на вакцины от Covid-19 и вакцинацию в 2022 году составили 14,5 млн евро», - сказал Неэме Райдвере из Министерства социальных дел.

«Неиспользованные бюджетные средства на борьбу с Covid-19 в размере до 13,2 млн евро (2021-2022 годы) Департамент здоровья направит больницам и скорой помощи, оказывающим жизненно важные услуги, чтобы повысить их способность действовать в кризисных ситуациях», - добавил Райдвере.

С этого года Касса здоровья будет организовывать закупку вакцин против Covid-19, а также их складирование и логистику. Государственный бюджет через Министерство социальных дел выделит в этом году Кассе здоровья 25,5 млн евро на закупку вакцин от Covid-19 и организацию вакцинации.

По словам Райдвере, на данном этапе преждевременно комментировать выплаты на вакцины в этом году, поскольку под эгидой Европейской комиссии ведутся переговоры с производителем вакцин (относительно объема, продолжительности и других условий договора).