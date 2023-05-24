«Новости в 7» за 24 мая: японцы поделились опытом в сфере АЭС, последствия пожара в Таллинне, макет Старой Нарвы переехал, экзамен для диджеев и где создают рояли «Estonia»

Сегодня в выпуске:

- Чудовищный пожар на мусороперерабатывающей станции в Таллинне чудом обошелся без жертв. Пока следователи выясняют причину возгорания, а владельцы подсчитывают убытки, жители окрестных районов по-прежнему пребывают в шоке и боятся открывать окна.

- Легендарный макет Старого города Нарвы после нескольких лет скитаний наконец обрел свое постоянное место в Художественной галерее города. Торжественное открытие экспозиции посетила супруга президента Эстонии и наша съемочная группа.

- Появится ли в Эстонии своя атомная электростанция? О преимуществах и рисках такой инициативы на основе многолетнего опыта сегодня на специальной конфеернции рассказали представители японского правительства и промышленных кругов.

Вот уже несколько лет в столице работает школа диск-жокеев DJ Lab. Кого и чему там обучают и как стать королем танцпола, выясняла наша съёмочная группа.

- Мировые новости: о коллапсе в испании и новом предупреждении Всемирной Организации Здравоохранения.

- В этом году эстонская фабрика роялей отметила свое 130-летие. Наша съёмочная группа побывала в стенах легендарного предприятия и узнала, как при производстве инструментов совмещаются секреты старых мастеров и самые современные технологии.