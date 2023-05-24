Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 мая: японцы поделились опытом в сфере АЭС, последствия пожара в Таллинне, макет Старой Нарвы переехал, экзамен для диджеев и где создают рояли «Estonia»
Сегодня в выпуске:
- Чудовищный пожар на мусороперерабатывающей станции в Таллинне чудом обошелся без жертв. Пока следователи выясняют причину возгорания, а владельцы подсчитывают убытки, жители окрестных районов по-прежнему пребывают в шоке и боятся открывать окна.
- Легендарный макет Старого города Нарвы после нескольких лет скитаний наконец обрел свое постоянное место в Художественной галерее города. Торжественное открытие экспозиции посетила супруга президента Эстонии и наша съемочная группа.
- Появится ли в Эстонии своя атомная электростанция? О преимуществах и рисках такой инициативы на основе многолетнего опыта сегодня на специальной конфеернции рассказали представители японского правительства и промышленных кругов.
Вот уже несколько лет в столице работает школа диск-жокеев DJ Lab. Кого и чему там обучают и как стать королем танцпола, выясняла наша съёмочная группа.
- Мировые новости: о коллапсе в испании и новом предупреждении Всемирной Организации Здравоохранения.
- В этом году эстонская фабрика роялей отметила свое 130-летие. Наша съёмочная группа побывала в стенах легендарного предприятия и узнала, как при производстве инструментов совмещаются секреты старых мастеров и самые современные технологии.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 мая.