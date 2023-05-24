Осенью вступит в силу запрет на продажу ароматизированных нагреваемых табачных изделий

Целью директивы является защита здоровья молодежи и детей, поскольку ароматизированные табачные изделия играют ключевую роль в привлечении молодежи к курению. Крайний срок принятия директивы - 23 октября.

В закон внесено понятие «нагреваемое табачное изделие» и требования к его составу, маркировке и упаковке. Предусмотрено, что нагреваемое табачное изделие должно быть маркировано, а на упаковке изделия должны быть размещены предупреждения о вреде для здоровья, как и в случае других курительных табачных изделий, представленных на рынке.

Нагреваемое табачное изделие представляет собой комбинацию электронного устройства и специальной сигареты. Вместо горения табак в устройстве нагревается до 350 градусов. Вместо дыма нагретое табачное изделие выделяет аэрозоль, который вдыхает потребитель. Нагретый табачный продукт - это не то же самое, что электронная сигарета. Потребителей нагреваемых табачных изделий в Эстонии немного, около 0,2% взрослого населения. Табачные изделия в Эстонии не производятся.

Закон о табаке также дополнен штрафными санкциями за нарушение требований по уведомлению о табачных изделиях и изделиях, связанных с табачными изделиями. Невыполнение требований наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, юридическое лицо - штрафом в размере до 32 000 евро.