Додик в Москве. Зачем лидер боснийских сербов встречался с Путиным?

Он виделся с Путиным в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а затем в сентябре в Москве - прямо перед всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине.

К слову, лидер боснийских сербов совершает визиты в Москву перед каждыми выборами - общими или местными - на протяжении многих лет.

Цель визита

По мнению экономиста Светланы Ценич, бывшего министра финансов Республики Сербской, скорее всего, в этот раз Додик отправился в Россию за финансовой поддержкой.

«Он едет туда в расчете получить деньги, потому что облигации Венской фондовой биржи должны быть погашены в июне, а это огромная сумма, которой у Республики Сербской нет», - сказала Ценич в комментарии Би-би-си.

Недавно Милорад Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской, что вызвало бурю критики в Боснии и Герцеговине и на международном уровне.

«Европейский союз осуждает решение властей РС присудить награду Путину, поскольку он несет прямую ответственность за незаконную агрессию против Украины, страдания украинских граждан и разрушение инфраструктуры», - заявили в Еврокомиссии, пригрозив Республике Сербской полной изоляцией.

Но Додик, похоже, верит в свои ставки.

«Он [Путин] никогда не просил меня что-либо сделать, он просто спрашивал, чем он может помочь», - так Додик описывал свои встречи с российским президентом.

Милорад Додик на официальном мероприятии Фото: Reuters