Скончалась 95-летняя женщина, которую полицейский ударил электрошокером

Клэр Ноулэнд, страдающая деменцией, находилась в больнице в критическом состоянии после инцидента, случившегося 17 мая.

За несколько часов до смерти потерпевшей полицейскому, применившему электрошокер, было предъявлено обвинение в нападении.

Государственная полиция Нового Южного Уэльса сообщает, что 33-летнему главному констеблю было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности, нападении с причинением телесных повреждений и нападении.

Неделю назад из дома престарелых в Новом Южном Уэльсе позвонили в полицию и сказали, что в их доме находится вооруженная ножом женщина.

По данным полиции, они приказали Ноулэнд положить зазубренный мясницкий нож, но вместо этого женщина, которая передвигалась с помощью ходунков, начала медленно направляться к полицейским. Один из полицейских выстрелил из электрошокера.

Инцидент вызвал возмущение в стране и за рубежом: некоторые политики призвали провести парламентское расследование и опубликовать полицейское видео.