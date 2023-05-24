Руководитель работ по тушению: такого сильного пожара как на Суур-Сыямяэ я не помню

Хотя в промышленных зданиях до сих пор ежегодно случаются пожары, такого масштабного пожара он не помнит. «При таком масштабе и настолько сильного, что даже за пять километров с неба падают куски сажи, такого события я не припомню», - сказал он ERR.

«Различные опасные вещества - баллоны, емкости, топливо - взорвались, кроме того, взрывы произошли как в здании, так и на улице, и опасные вещества распространились в канализацию, где также произошел взрыв, - рассказал Пыльд об опасных для спасателей условиях. - Площадь возгорания составила около восьми тысяч квадратных метров», - добавил он.

Он отметил, что опасности для людей больше нет.

Он также заявил, что пока рано говорить о том, что именно стало причиной возгорания. «На данный момент работы по тушению пожара продолжаются. Они больше не обширны - ведутся работы по вскрытию конструкций и поиску очагов возгорания. Но о причинах возгорания говорить пока рано именно потому, что, когда на место прибыли спасатели, распространение огня было настолько обширным, что сказать, где началось возгорание, не представлялось возможным».

Во вторник, 23 мая, на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне произошел пожар в центре сбора опасных отходов и еще двух находящихся рядом зданиях. Как сообщила утром в среду пресс-служба Спасательного департамента, работы по тушению продолжаются, а движение в районе места пожара ограничено.

Сегодня днем Спасательный департамент ​​подтвердил, что пожар находится под контролем и опасности для жизни и здоровья людей больше нет.