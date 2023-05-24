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Еврокомиссия рекомендует Эстонии сократить меры энергетической поддержки

BNS
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Европейская комиссия рекомендует Эстонии отказаться от энергетических субсидий, финансируемых из государственного бюджета.
Европейская комиссия рекомендует Эстонии отказаться от энергетических субсидий, финансируемых из государственного бюджета. Фото: imago/mm images/Klatt

В среду Европейская комиссия представила государствам-членам руководящие принципы весеннего пакета европейского семестра. Для сокращения бюджетного дефицита комиссия рекомендует Эстонии прекратить субсидирование электроэнергии, финансируемое из государственного бюджета, а также рекомендует соблюдать осторожность в направлении бюджетной политики, в частности, избегая номинального увеличения чистых расходов более чем на 4,9 процента в 2024 году.

Эстония слишком сильно зависит от ископаемого топлива

В энергетическом секторе Эстонии рекомендуется продолжать снижать зависимость от ископаемого топлива и ускорять внедрение возобновляемых источников энергии, в том числе путем укрепления электросети. Для обеспечения энергетической безопасности необходимо укреплять трансграничные электрические соединения и продолжать синхронизацию с европейской электросетью.

Важно повысить энергоэффективность за счет дополнительных мер поддержки. В транспортном секторе следует продолжать усилия по увеличению доли устойчивого транспорта. С этой целью следует электрифицировать железные дороги, а также создать налоговые инициативы для поощрения обновления парка транспортных средств транспортными средствами с низким или нулевым уровнем выбросов. Эстонии также рекомендуется внести свой вклад в развитие навыков, необходимых для зеленого перехода.

По мнению комиссии, все государства-члены должны прекратить действующие меры энергетической поддержки к концу 2023 года. Если новый рост цен на энергоносители снова вызовет необходимость в мерах поддержки, они должны быть нацелены на уязвимые домохозяйства и предприятия, быть приемлемыми с финансовой точки зрения и поддерживать стимулы к сокращению потребления энергии. После 2024 года государства-члены должны проводить среднесрочную налогово-бюджетную стратегию постепенной и устойчивой консолидации, а также инвестиций и реформ, способствующих устойчивому экономическому росту, которые помогут добиться устойчивого бюджетного положения в среднесрочной перспективе.

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