ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр образования Каллас: для наших русскоязычных отправная точка – Эстония, а не Россия

Из-за своих противоречивых шагов вступившее в должность правительство Партии реформ, Социал-демократической партии и «Ээсти 200» вместо ста дней работы без критики получило сто плетей критики.
Rus.Postimees спросил одного из лидеров самой молодой партии правительства, министра образования и науки Кристину Каллас, что она думает о развернувшемся в Рийгикогу конфликте, а также о сокращении расходов, зарплатах учителей, школьной реформе и интеграции.
- Перед выборами «Ээсти 200» заявляла, что выступает за конструктивную политическую культуру. Сейчас же ситуация такова, что лидеру «Ээсти 200» и спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару из-за с процедурных вопросов и других блокирующих действий оппозиции в Рийгикогу пришлось идти напролом. Оппозиция со стороны выглядит довольно сильной. Нет ли здесь противоречия между риторикой и действиями?
- Ситуация, которая произошла в Рийгикогу, является совершенно экстраординарной, потому что это не обструкция в том значении, в котором мы понимали ее до сих пор. До сих пор обструкция в Рийгикогу использовалась с целью затормозить определенный законопроект, предложенный правительством или кем-то еще. То, что произошло сейчас, застопорило работу всего Рийгикогу и частично правительства.
По сути, Рийгикогу и правительство стали заложниками какой-то технической уловки. В правительство поступали бессодержательные запросы, законопроекты, на которые чиновники теперь потратят часы. Иными словами, всё заводилось в тупик. Это противоречит Конституции том смысле, что, согласно Конституции, правительство имеет право вносить законопроекты в Рийгикогу. Для того, чтобы возобновить работу Рийгикогу, другого способа, кроме как применить эти полномочия и прекратить всё это, не было.
- Теперь оппозиция обратится в Государственный суд. Чего вы ожидаете от Госсуда?