ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр образования Каллас: для наших русскоязычных отправная точка – это Эстония, а не Россия

- Ивангородский концерт. Я думаю, это знаково. Хотя мы можем быть возмущены тем, что концерт состоялся, но знаменательно, что этот концерт проходил на другом берегу Наровы. Потому что уже много лет концерт в честь 9 мая проходил и по эту сторону реки.

- Его пришли посмотреть сотни людей.

- Но поверьте мне, там было много людей, которые наблюдали за тем, что там вообще происходит, просто из любопытства. Если бы я сама была в тот день на работе в Нарве, я бы поехала туда на променад. Я бы пополнила число тех, кто его там смотрел.

- Вы довольны тем, что ваше министерство - единственное с двумя зданиями в двух разных городах?

- Я довольна тем, что Министерство образования находится в Тарту.

- Здесь вы солидарны с вашим предшественником Тынисом Лукасом.

- Абсолютно. И я считаю, что Министерство образования должно оставаться в Тарту.

- Разве это не усложняет вашу работу с точки зрения логистики?

- Это, безусловно, ее не облегчает, но имеет ценность и регионально-политическое значение. Я думаю, что управлять эстонским государством вообще удовольствие не из дешевых.

- Перед тем как стать министром, вы продолжали перемещаться на поезде между Таллинном и Тарту. Это по-прежнему так?