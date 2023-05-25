Экс-министр: коалиция не решится дважды поднять налоги, в медицине грядут мрачные времена

– Откуда взялся дефицит в 200 миллионов евро?

– Чтобы удержать врачей и найти медсестер, приходится повышать зарплаты. Сегодня оплата труда медиков уже на довольно приличном уровне: минимальная зарплата врача – 3000 евро, медсестры – 2000 евро. Иначе в этой сфере уже некому было бы работать. Очевидно, что зарплаты медиков будут расти и дальше.

Дефицит бюджета усугубляется и тем, что жители Эстонии стали жить дольше, в преклонном возрасте они больше болеют, к врачу уже сами не ходят, им приходится вызывать скорую помощь, нагрузка на экстренные медицинские службы растет.

– Чем же покрыть дефицит кассы, если не увеличивать налоги?

– Сейчас налоги в Кассу здоровья по большей части платят те, кто имеет трудовой договор. Кассиры Maxima с их минимальными зарплатами перечисляют налогов в Кассу здоровья больше, чем таксисты Bolt, адвокаты, бизнесмены и независимые предприниматели. Все перечисленные вносят в казну очень мало налогов, если вообще их платят. Вклад кассиров в Кассу здоровья реально больше, чем у самых известных адвокатов Эстонии.

– Получается, что все об этом знают, но никто ничего не хочет менять?

– Разумеется, необходимо сделать так, чтобы в кассу платили все пропорционально их доходам.