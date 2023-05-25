Чт, 25.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Экс-министр: коалиция не решится дважды поднять налоги, в медицине грядут мрачные времена

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Кассир Maxima платит в Кассу здоровья больше адвоката
  • Ожидаемый к 25 году дефицит в 200 млн евро – это ужас!
  • Минималка врачей – 3000 евро, медсестер – 2000 евро

Ученые Тартуского университета рекомендуют ввести новый налог на здравоохранение. В противном случае Кассе здоровья грозит банкротство. К 2025 году дефицит средств достигнет почти 200 миллионов евро, содержать систему семейных врачей будет не на что. Чем покрыть дефицит кассы?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-министр здравоохранения, экс-председатель совета Кассы здоровья Пеэп Петерсон (СДПЭ), заказавший исследование в Тартуском университете, итогом которого стала рекомендация повысить налоги.

Выдержки из беседы:

– Ученые ТУ рекомендуют ввести новый налог на здравоохранение. Выхода нет – нужно снова повышать налоги?

– Министерство заказало это исследование специально к началу коалиционных переговоров, чтобы участники смогли рассмотреть проблему по существу, оперируя всеми необходимыми данными. К сожалению, политики не были готовы к тому, чтобы начать решать вопрос.

Когда коалиция говорит о необходимости наращивания оборонных расходов и повышения не облагаемого налогом минимума, чтобы богатые смогли меньше платить в казну в качестве подоходного налога, возникает нехватка средств в бюджете. В результате страдают самые проблемные сферы наподобие здравоохранения.

Не думаю, что нынешняя коалиция решится дважды поднять налоги, чтобы влить средства в медицину. Теперь в этой сфере грядут трудные времена. Вряд ли нынешний политический расклад позволит начать решать проблемы здравоохранения по существу.

– То есть, правительство не пойдет на то, чтобы повысить НСО до 23,5%, как рекомендуют тартуские ученые, а без этого проблему не решить?

– Проблема останется. И через пару лет, когда наши врачи вновь потребуют повышения зарплат на основе нового коллективного договора (нынешний вступил в силу с апреляприм. ред.), им придется объявлять забастовку. Дефицит в 200 миллионов к 25 году – это просто ужас!

– Откуда взялся дефицит в 200 миллионов евро?

– Чтобы удержать врачей и найти медсестер, приходится повышать зарплаты. Сегодня оплата труда медиков уже на довольно приличном уровне: минимальная зарплата врача – 3000 евро, медсестры – 2000 евро. Иначе в этой сфере уже некому было бы работать. Очевидно, что зарплаты медиков будут расти и дальше.

Дефицит бюджета усугубляется и тем, что жители Эстонии стали жить дольше, в преклонном возрасте они больше болеют, к врачу уже сами не ходят, им приходится вызывать скорую помощь, нагрузка на экстренные медицинские службы растет.

– Чем же покрыть дефицит кассы, если не увеличивать налоги?

– Сейчас налоги в Кассу здоровья по большей части платят те, кто имеет трудовой договор. Кассиры Maxima с их минимальными зарплатами перечисляют налогов в Кассу здоровья больше, чем таксисты Bolt, адвокаты, бизнесмены и независимые предприниматели. Все перечисленные вносят в казну очень мало налогов, если вообще их платят. Вклад кассиров в Кассу здоровья реально больше, чем у самых известных адвокатов Эстонии.

– Получается, что все об этом знают, но никто ничего не хочет менять?

– Разумеется, необходимо сделать так, чтобы в кассу платили все пропорционально их доходам.

Социал-демократам до сих пор непонятно, почему растущие оборонные расходы покрываются не за счет специального военного налога, а за счет медиков и учителей. Рост НСО увеличит цены на молоко и другие продукты первой необходимости, при этом даже не покрыв роста цен на медицинские услуги.

– Зарплаты руководства Кассы здоровья, где председатель правления получает 9400 евро, члены правления – на тысячу меньше, ни у кого не вызывают вопросов?

– У меня, как у экс-министра, такие зарплаты вызывали вопросы, я даже испытывал огромный внутренний конфликт. Я ведь знаю, сколько получают сестры по уходу и другие медики.

С другой стороны, председателю кассы платится официальная зарплата, с которой вычитаются все налоги, тогда как частные бизнесмены, получая столько же, нередко указывают в качестве дохода минимальную зарплату.

Кроме того, нам нужны топ-менеджеры, имеющие опыт работы в частном секторе. Поэтому и приходится им платить зарплаты, сравнимые банковским или IT-сектором.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: нужно повышать налоги – теперь для медицины? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Студия Postimees: нужно повышать налоги – теперь для медицины? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Mihkel Maripuu
  • Выхода нет – нужно вводить новый налог на здравоохранение?
  • Чем покрыть дефицит Кассы, если не повышать налоги?
  • Какие новые налоги возможны? Есть ли альтернативы?
  • Откуда в кассе взялся дефицит в 200 миллионов евро?
  • Нужно ли пересматривать финансирование семейных врачей?
  • Спасет ли повышение налогов медицинскую систему?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх