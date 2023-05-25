Ученые Тартуского университета рекомендуют ввести новый налог на здравоохранение. В противном случае Кассе здоровья грозит банкротство. К 2025 году дефицит средств достигнет почти 200 миллионов евро, содержать систему семейных врачей будет не на что. Чем покрыть дефицит кассы?
ОПЯТЬ? ⟩ Студия Postimees: нужно повышать налоги – теперь для медицины?
13:00 экс-министр Пеэп Петерсон
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр здравоохранения, экс-председатель совета Кассы здоровья Пеэп Петерсон (СДПЭ), заказавший исследование Тартускому унивеситету. Смотрите интервью в 13:00!
- Выхода нет – нужно вводить новый налог на здравоохранение?
- Чем покрыть дефицит кассы, если не повышать налоги?
- Какие новые налоги возможны? Есть ли альтернативы?
- Откуда в кассе взялся дефицит в 200 миллионов евро?
- Нужно ли пересматривать финансирование семейных врачей?
- Спасет ли повышение налогов медицинскую систему?