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ОПЯТЬ? ⟩ Студия Postimees: нужно повышать налоги – теперь для медицины?

13:00 экс-министр Пеэп Петерсон
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Ученые Тартуского университета рекомендуют ввести новый налог на здравоохранение. В противном случае Кассе здоровья грозит банкротство. К 2025 году дефицит средств достигнет почти 200 миллионов евро, содержать систему семейных врачей будет не на что. Чем покрыть дефицит кассы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр здравоохранения, экс-председатель совета Кассы здоровья Пеэп Петерсон (СДПЭ), заказавший исследование Тартускому унивеситету. Смотрите интервью в 13:00!

  • Выхода нет – нужно вводить новый налог на здравоохранение?
  • Чем покрыть дефицит кассы, если не повышать налоги?
  • Какие новые налоги возможны? Есть ли альтернативы?
  • Откуда в кассе взялся дефицит в 200 миллионов евро?
  • Нужно ли пересматривать финансирование семейных врачей?
  • Спасет ли повышение налогов медицинскую систему?
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