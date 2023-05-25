ОПЯТЬ? ⟩ Студия Postimees: нужно повышать налоги – теперь для медицины?

Ученые Тартуского университета рекомендуют ввести новый налог на здравоохранение. В противном случае Кассе здоровья грозит банкротство. К 2025 году дефицит средств достигнет почти 200 миллионов евро, содержать систему семейных врачей будет не на что. Чем покрыть дефицит кассы?