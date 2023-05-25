В среду, 24 мая, на шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: пострадали трое, включая девятимесячного ребенка
Инцидент имел место около 18.00 на 62-м километре шоссе Таллинн – Нарва. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 47-летняя женщина, выехал с дороги, повредил дорожный сигнальный столбик, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.
Водителя и находившихся в машине пассажиров – 18-летнюю женщину и 9-месячного мальчика – доставили в больницу.