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Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу: пострадали трое, включая девятимесячного ребенка

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

В среду, 24 мая, на шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.00 на 62-м километре шоссе Таллинн – Нарва. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 47-летняя женщина, выехал с дороги, повредил дорожный сигнальный столбик, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.

Водителя и находившихся в машине пассажиров – 18-летнюю женщину и 9-месячного мальчика – доставили в больницу.

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