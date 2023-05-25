По Эстонии дано предупреждение о высокой пожароопасности

Согласно карте пожароопасности службы погоды Эстонии, пожароопасность высокая практически по всей стране.
Средняя пожароопасность только на западных островах и местами в Западной Эстонии, а также в Йыгевамаа и местами на морском побережье Ляэне-Вирумаа. Во всех остальных регионах пожароопасность высокая, а в Валгамаа – крайне высокая.
По прогнозу службы погоды, ситуация немного улучшится благодаря кратковременным дождям в субботу и воскресенье, когда уровень пожароопасности понизится до низкого или среднего.