Большинство несчастных случаев, связанных с электричеством, происходят дома

"Основными причинами несчастных случаев, связанных с электричеством, являются несоблюдение требований безопасности, небрежность и использование неисправного или не соответствующего условиям электрооборудования. Большинство несчастных случаев или 87% от общего числа, связанных с электричеством, произошли дома, в его окрестностях или в общественных местах, 13% - случились на рабочем месте", - прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Количество несчастных случаев, вызванных электричеством, снизилось по сравнению с предыдущими двумя годами. Уменьшилось количество несчастных случаев, как с легкими, так и с тяжелыми последствиями. За последние четыре года не было ни одного несчастного случая с летальным исходом, причиной которого послужило бы электричество.

"Хотя по сравнению с предыдущими годами количество несчастных случаев с участием маленьких детей уменьшилось, они по-прежнему составляют значительную часть, связанных с электричеством домашних несчастных случаев. Злоключения с участием маленьких детей в основном происходят из-за острых предметов, которые дети пытаются вставить в розетку, или оборванных электрических проводов, оставленных без должного внимания взрослых", - добавила Тейнемаа.

Что касается взрослых, то несчастные случаи с их участием в домашних условиях происходили при использовании сломанных или поврежденных электроприборов (светильников, электроплит, электрических газонокосилок, кофеварок, розеток, посудомоечных машин), а также из-за проводов с оборванной изоляцией. Несчастные случаи в доме случались и во время ремонтных работ, когда электричество оставалось включенным даже в период выполнения работ.