В Эстонии средняя зарплата выросла до 1741 евро

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1741 евро, что на 13,3% выше, чем в это же время в прошлом году.
При этом медианная зарплата составила 1424 евро. В первом квартале этого года реальная зарплата составила 1443 евро, т. е. на 3,2% меньше, чем в прошлом году.
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.
«Изменения в методологии дают возможность публиковать помимо данных о средней зарплаты также показатели медианной зарплаты. Кроме того, сбор данных, преимущественно основанный на данных из регистров, снижает административную нагрузку для предъявителей данных», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен.
В разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3160 евро), финансовой и страховой деятельности (2952 евро) и в энергетике (2435 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1124 евро), предоставления прочих видов услуг (1142 евро) и операций с недвижимостью (1209 евро)», — отметил Таркиайнен. Он добавил, что более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19,8%) и услуг по проживанию и питанию (17,3%).
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2022 – 1-й квартал 2023
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, в евро
Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %
2022
I
1536
9,2
II
1666
12,9
III
1641
12,2
IV
1735
12,1
2023
I
1741
13,3
Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1975 евро) и Тартуском уезде (1730 евро), а самой низкой — в Саареском уезде (1316 евро) и Валгаском уезде (1261 евро). За год зарплаты более всего выросли в Валгаском уезде (на 16,3 %) и Тартуском уезде (на 14,1 %).
Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в первом квартале этого года была наиболее высокой в сферах информации и связи (2661 евро), финансовой и страховой деятельности (2395 евро), а также государственного управления и обороны (2100 евро). Наиболее низкой медианная зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (984 евро), предоставления прочих видов услуг (892 евро) и операций с недвижимостью (813 евро).
Реальная зарплата, учитывающая инфляцию и отражающая действительную покупательную способность населения, в первом квартале этого года составила 1443 евро, что на 3,2% ниже, чем годом ранее. «Иными словами, мы по-прежнему видим, что, несмотря на рост зарплат, его все еще опережает рост цен, поэтому покупательная способность населения все же ниже, чем год назад. При этом по сравнению с последним кварталом прошлого года снижение реальной зарплаты все же замедлилось», — пояснил Таркиайнен.
* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.