В Эстонии средняя зарплата выросла до 1741 евро

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1975 евро) и Тартуском уезде (1730 евро), а самой низкой — в Саареском уезде (1316 евро) и Валгаском уезде (1261 евро). За год зарплаты более всего выросли в Валгаском уезде (на 16,3 %) и Тартуском уезде (на 14,1 %).

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в первом квартале этого года была наиболее высокой в сферах информации и связи (2661 евро), финансовой и страховой деятельности (2395 евро), а также государственного управления и обороны (2100 евро). Наиболее низкой медианная зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (984 евро), предоставления прочих видов услуг (892 евро) и операций с недвижимостью (813 евро).

Реальная зарплата, учитывающая инфляцию и отражающая действительную покупательную способность населения, в первом квартале этого года составила 1443 евро, что на 3,2% ниже, чем годом ранее. «Иными словами, мы по-прежнему видим, что, несмотря на рост зарплат, его все еще опережает рост цен, поэтому покупательная способность населения все же ниже, чем год назад. При этом по сравнению с последним кварталом прошлого года снижение реальной зарплаты все же замедлилось», — пояснил Таркиайнен.