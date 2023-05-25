В прибрежном районе Таллинна заложен краеугольный камень уникального жилого дома

Руководитель проекта Kuldlehe Сандер Сисаск, сказал, что история земельного участка на Лехику-теэ началась для Arco Vara уже 17 лет назад. «24 мая 2006 года Arco Vara купила этот участок и заплатила за него еще в кронах», - подтвердил Сисаск, добавив, что строительство долгожданного объекта началось в марте этого года, и сейчас строители подошли к первому важному этапу – церемонии закладки краеугольного камня. «Мы надеемся, что уже в следующем году жители этой резиденции смогут начать свой новый жизненный этап в просторных квартирах Kuldlehe».

Подготовка содержимого капсулы краеугольного камня. На столе виден свежий номер газеты Postimees. Фото: Арон Урб.

Исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ заявил, что дома с таким малым количеством квартир строятся нечасто, но в то же время такой проект дает застройщику возможность создать что-то особенное. «Лехику-теэ - это особое место для жизни, а Kuldlehe, в свою очередь, - это особый дом. Целью Arco Vara являются не большие объемы застройки, а полноценная жилая среда и гармония между застройкой и местоположением. SKAD Arhitektid и Sfäär Planeeringud смогли спроектировать здание, которое идеально вписывается в конец тупиковой улицы Лехику», - сказал он.

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Процесс закладки краеугольного камня. Фото: Арон Урб.

По словам Нийнемяэ, бутик-дом, строящийся вблизи лесопосадки Пирита, предназначен для семей, которые хотели бы иметь просторное жилое пространство, но при этом предпочитают жить в квартире, а не в частном доме. «Kuldlehe по сути является рядным домом, но в данном случае квартиры не расположены рядом друг с другом в ряд, как это обычно бывает, а образуют как бы гроздь, группу. Такое архитектурное решение обеспечивает комнаты с выходом на солнечную сторону во всех квартирах».