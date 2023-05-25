Видео читателя ⟩ Водитель мопеда получил тяжелые травмы в результате столкновения с грузовиком

В среду около 13:00 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Пяэрду в волости Мярьямаа, где мопед выехал с второстепенной дороги наперерез грузовику Volvo. Грузовая машина ехала по главной дороге.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что водитель мопеда получил тяжелые травмы и был госпитализирован. «Его трезвость устанавливается. Водитель грузовика был трезв, он не пострадал», – добавили в Департаменте полиции и погранохраны.