На радость пешеходам и велосипедистам ⟩ Одна из улиц Таллинна изменится до неузнаваемости

Город Таллинн разрабатывает решение по реконструкции улиц Ристику, Хярьяпеа и переулка Ристику, в результате будет создано более безопасное и удобное для всех участников движения городское пространство. Публичная презентация эскизного проекта состоится 30 мая в 18:30 в Ристикуской основной школе (Ристику, 69).
По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, на улице Ристику интенсивное и разнообразное движение - пространство делят между собой пешеходы, велосипедисты, автобусы и автомобили.
«Всем участникам движения должно быть удобно и безопасно двигаться по зеленой улице с характерной репрезентативной застройкой. Мы представим горожанам решение, чтобы перед началом реконструкции получить обратную связь от местного населения и по возможности максимально учитывать ее при формировании нового пространства улицы», – пояснил Свет.
Проект охватывает улицу Ристику на всем ее протяжении - от Палдиского шоссе до улицы Копли, улицу Хярьяпеа полностью от улицы Сыле до улицы Хейна, а также переулок Ристику. Согласно проекту, скорость движения на улице Ристику составит 40 км/ч, на улице Хярьяпеа – 30 км/ч, переулок Ристику будет дворовой территорией.
По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Мануэлы Пихлап, очень радует, что расположенная в районе Пельгулинн улица станет более безопасной и удобной для пешеходов и велосипедистов. Она пригласила местных жителей ознакомиться с проектом и поделиться своими замечаниями.
В результате реконструкции на улице Ристику будут построены новые тротуары, велосипедные дорожки и автомобильные дороги, сохранены деревья, также планируется высадить новые деревья и кустарники, будут обновлены уличное освещение и подземные инженерные сети.
Перед Ристикуской основной школой запланирована пешеходная зона с разнообразным озеленением, скамейками и велосипедными стоянками. Перед зданием школы предусмотрено место остановки для легковых автомобилей и автобусов. Автобусные остановки будут оборудованы павильонами ожидания и прочим уличным оборудованием. Проектируется новая автобусная остановка «Стандарт», а остановка «Хярьяпеа» будет перенесена на другую сторону перекрестка.
На улице Хярьяпеа проезжая часть спроектирована для ее совместного использования автотранспортом и велосипедистами. На улице Хярьяпеа перекрестки будут приподняты и смещены для повышения безопасности движения и улучшения видимости. Переулок Ристику спроектирован как дворовая территория, на которой тротуар, проезжая часть и парковочные места будут располагаться на одном уровне.
В эскизном проекте на улицах Ристику и Хярьяпеа предусмотрена высадка новых деревьев и прочего озеленения, будут созданы клумбы, на которые будет стекать дождевая вода с улиц, а также появятся участки луговых насаждений, что сведет к минимуму необходимость в постоянном покосе и будет полезно для выравнивания ливневых потоков. На уличном пространстве также запланированы парковые скамейки, урны для мусора и парковочные места для велосипедов и самокатов.
Ознакомиться с эскизным проектом можно на странице https://www.tallinn.ee/ru/ristikutn. Обратная связь принимается через форму на этой странице до 14 июня.