На радость пешеходам и велосипедистам ⟩ Одна из улиц Таллинна изменится до неузнаваемости

Улица Ристику. Фото: Tallinna linnavalitsus

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, на улице Ристику интенсивное и разнообразное движение - пространство делят между собой пешеходы, велосипедисты, автобусы и автомобили.

«Всем участникам движения должно быть удобно и безопасно двигаться по зеленой улице с характерной репрезентативной застройкой. Мы представим горожанам решение, чтобы перед началом реконструкции получить обратную связь от местного населения и по возможности максимально учитывать ее при формировании нового пространства улицы», – пояснил Свет.

Проект охватывает улицу Ристику на всем ее протяжении - от Палдиского шоссе до улицы Копли, улицу Хярьяпеа полностью от улицы Сыле до улицы Хейна, а также переулок Ристику. Согласно проекту, скорость движения на улице Ристику составит 40 км/ч, на улице Хярьяпеа – 30 км/ч, переулок Ристику будет дворовой территорией.

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Мануэлы Пихлап, очень радует, что расположенная в районе Пельгулинн улица станет более безопасной и удобной для пешеходов и велосипедистов. Она пригласила местных жителей ознакомиться с проектом и поделиться своими замечаниями.

В результате реконструкции на улице Ристику будут построены новые тротуары, велосипедные дорожки и автомобильные дороги, сохранены деревья, также планируется высадить новые деревья и кустарники, будут обновлены уличное освещение и подземные инженерные сети.