Советы садовода: выращивайте сами зелень и овощи!

«Большинство растений выращивать дома, на подоконнике или балконе, очень просто. Важно помнить, что для успешного роста растениям необходимо достаточное количество солнца, правильный полив и подходящая почва. Полезно добавлять удобрение к растениям по мере необходимости, но вы обязательно должны быть осторожны с количеством», - сказала садовод Тийа Пякк. По ее словам, таким образом всегда под рукой свежая зелень и овощи, выращивание которых не отягощает окружающую среду.

Весна и лето – самое идеальное время для выращивания растений, так как необходимые условия для успешного роста – свет и тепло – уже обеспечены природой.

«Для начинающего садовода такие травы, как мята, петрушка, базилик, зелень салата и зеленый лук, являются хорошим выбором для выращивания на подоконнике или балконе», - говорит Пякк.

Более простой вариант – выращивание микрозелени. «Микрозелень - это ранняя стадия роста молодых растений, которые употребляют в пищу до того, как растение достигнет взрослой стадии. Как микрозелень можно использовать большинство разновидностей овощей, трав и зелени, таких как руккола, петрушка, кинза, базилик, редис, подсолнечник, капуста и многие другие. Они обогащены витаминами и питательными веществами и могут стать украшениями различных блюд, ведь они делают любой бутерброд, салат или другое блюдо очень привлекательным», - описывает Пякк.

Сад на балконе. Фото: личный архив.