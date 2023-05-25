Советы садовода: выращивайте сами зелень и овощи!

Мечтаете о саде, а живете в квартире? Или вы хотели бы выращивать зелень и овощи на подоконнике, балконе или террасе своего городского дома, но не знаете, с чего начать?
«Большинство растений выращивать дома, на подоконнике или балконе, очень просто. Важно помнить, что для успешного роста растениям необходимо достаточное количество солнца, правильный полив и подходящая почва. Полезно добавлять удобрение к растениям по мере необходимости, но вы обязательно должны быть осторожны с количеством», - сказала садовод Тийа Пякк. По ее словам, таким образом всегда под рукой свежая зелень и овощи, выращивание которых не отягощает окружающую среду.
Весна и лето – самое идеальное время для выращивания растений, так как необходимые условия для успешного роста – свет и тепло – уже обеспечены природой.
«Для начинающего садовода такие травы, как мята, петрушка, базилик, зелень салата и зеленый лук, являются хорошим выбором для выращивания на подоконнике или балконе», - говорит Пякк.
Более простой вариант – выращивание микрозелени. «Микрозелень - это ранняя стадия роста молодых растений, которые употребляют в пищу до того, как растение достигнет взрослой стадии. Как микрозелень можно использовать большинство разновидностей овощей, трав и зелени, таких как руккола, петрушка, кинза, базилик, редис, подсолнечник, капуста и многие другие. Они обогащены витаминами и питательными веществами и могут стать украшениями различных блюд, ведь они делают любой бутерброд, салат или другое блюдо очень привлекательным», - описывает Пякк.
Разнообразные овощи также можно легко выращивать в городском саду. По словам Пякк, более старательные садоводы начинают предварительное выращивание растений ранней весной, чтобы в начале лета пересадить молодые растения в отдельные горшки-контейнеры.
Однако есть также много растений, которые не нужно выращивать заранее, и их можно высеивать прямо в грядку или ящик, если речь идет о балконе. Хорошим примером является редис - очень быстрорастущий корнеплод, его можно собирать уже через 3-4 недели.
«Даже разные сорта томатов, баклажанов и огурцов можно с успехом выращивать в условиях городской квартиры без предварительной подготовки. Но при выращивании огурцов необходимо позаботиться о том, чтобы растение было обеспечено опорой и достаточным количеством влаги. Перцы также идеально подходят для выращивания в городских условиях. Разные сорта можно выращивать как в горшках, так и на открытом грунте, например сладкий перец или острый перец чили», - говорит Пякк.