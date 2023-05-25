Упорство местного жителя дало результат: эстонской компании запретили добывать торф

Об этом BNS сообщила пресс-служба Госсуда, отметив, что разрешения на добычу торфа близ Колга-Яана в Вильяндиском уезде предприятию AS Mikskaar выдали еще в 2004 и 2012 годах, однако местные жители узнали об этом только в начале 2020 года, когда началась подготовка к использованию полезного ископаемого.

Владелец хутора поблизости от торфяного болота обжаловал разрешения на добычу в Департаменте окружающей среды, а затем и в административном суде. Заявитель утверждал, среди прочего, что добыча торфа может отрицательно сказаться на качестве воды в его колодце - и что пыль и шум, возникающие при добыче торфа, будут угрожать качеству его жизни.

В решении, опубликованном в среду, коллегия Госсуда по административным делам согласилась с административным судом в том, что разрешения на добычу полезных ископаемых должны быть отозваны, поскольку отказ привлечь владельца хутора к обсуждению проекта мог привести к существенным ошибкам при выдаче разрешений.

Коллегия установила, что в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) до выдачи разрешений было допущено несколько ошибок, которых можно было бы избежать, если бы в обсуждении проекта участвовал владелец хутора по соседству.

Например, в отчете ОВОС указано, что в непосредственной близости от места будущей добычи - в радиусе полутора километров нет жилых домов - хотя на самом деле жилые дома хутора находятся всего в 250 метрах от него.

Поэтому влияние пыли и шума, образующихся при добыче полезных ископаемых, на близлежащую жилую территорию также не учитывалось. Также недостаточно проанализировано, как осушение болота повлияет на колодезную воду хутора и влажность почвы.