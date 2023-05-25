Путешественники, имейте в виду! Во Франции запретили короткие авиаперелеты внутри страны

Соответствующий закон, был принят еще два года назад, но вступил в силу лишь в мае 2023-го. Цель закона — сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По новым правилам под запретом, например, оказываются перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.

Первоначально предполагалось, что запрет будет распространяться на прямые авиаперелеты, если путь по этому же маршруту на поезде занимает менее 4 часов, однако авиакомпании сумели добиться более выгодных для себя условий.