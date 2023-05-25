Путешественники, имейте в виду! Во Франции запретили короткие авиаперелеты внутри страны

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий прямые авиаперелеты между городами внутри страны, если между ними существует железнодорожное сообщение и время в пути не превышает 2,5 часа.
Соответствующий закон, был принят еще два года назад, но вступил в силу лишь в мае 2023-го. Цель закона — сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.
По новым правилам под запретом, например, оказываются перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.
Первоначально предполагалось, что запрет будет распространяться на прямые авиаперелеты, если путь по этому же маршруту на поезде занимает менее 4 часов, однако авиакомпании сумели добиться более выгодных для себя условий.
Критики закона указывают, что он носит чисто символический характер и не приведет к сколь-нибудь заметному сокращению выбросов парниковых газов, а властям, по их мнению, нужно принять по-настоящему действенные меры. Кроме того, высказываются опасения, что Национальная компания французских железных дорог (SNCF) может на фоне запрета внутренних полетов на короткие расстояния повысить цены или снизить качество обслуживания.