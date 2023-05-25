Подробно ⟩ Новые российские эмигранты. Кто они, сколько их и куда они уехали?

Потом пришел другой полицейский, забрал мой паспорт и повел меня в самолет. Паспорт он отдал только в самолете. И меня обманули: никаких документов о депортации мне не выдали.

Сейчас мы как раз занимаемся вопросом, что делать с этим. Мой муж не может прилететь, не зная, сможет ли вернуться - у нас там полный дом вещей, два кота. Надо принимать решение, что мы будем делать дальше.

Я подала жалобу, мой адвокат в Грузии продублировал ее почтой. Очевидно, что я - не турист. Я совершала абсолютно легально действия по аренде недвижимости, по вступлению в брак. Я не приехала в Грузию на пару дней поесть хинкали - и государство об этом знает.

Я оказалась в Израиле неожиданно, у меня не было внутренних израильских документов, без которых многого не сделать, моих рецептурных препаратов, которые мне там не купить, не говорю уже об подходящей одежде и прочей ерунде. Но там у меня есть семья, с которой в итоге я прожила почти три месяца, свалившись им на голову. Сейчас я в Вильнюсе, посмотрим, что будет дальше.