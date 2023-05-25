Скупые цифры: хотят ли жители Эстонии в ближайшее время купить новое жилье?

Каждый десятый опрошенный житель Эстонии планирует купить новое жилье в ближайшие два года или уже подыскивает подходящий вариант. В ближайшие три-четыре года новый дом планируют купить 4% респондентов, а в более отдаленной перспективе – 7%. Есть и те (11%), кто имеет желание, но не уверен в сроках. Интересные различия наблюдаются по регионам: 37% жителей Таллинна и 36% жителей Тартумаа планируют купить новое жилье, в то время как в Ида-Вирумаа только пятая часть.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, опрос показывает, что большинство людей, планирующих покупку нового жилья, моложе 30 лет, что соответствует предыдущим статистическим данным банка о среднем покупателе жилья. «Наиболее активными покупателями жилья являются молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, которые уже имеют более четкие планы на будущее, желание создать собственную семью и, как правило, солидный доход, позволяющий осуществлять как регулярные выплаты по кредиту, так и необходимый первоначальный взнос», – сказал Ребане.

Хотя молодые люди являются наиболее активными покупателями жилья, опрос показывает, что недвижимость становится для них все более недоступной. «Молодые люди явно более чувствительны к размеру будущих платежей, инфляции и росту цен. Однако основным препятствием для покупки недвижимости в возрастной группе 18–29 лет является то, что цены на жилье слишком высоки, считает треть представителей этой возрастной группы. Среди этой же возрастной группы 28% также называют препятствием недостаточный доход, а 16% говорят, что у них нет необходимого капитала для первичного взноса», – говорит Ребане.

7% жителей Эстонии в качестве препятствия для покупки нового жилья называют также опасения по поводу возможности дальнейшего повышения Euribor. 6% не хотят брать на себя дополнительные финансовые обязательства, а 5% всех опрошенных не уверены в своих планах на будущее. 41% жителей Эстонии ответили, что у них уже есть подходящее жилье и они не планируют покупать новое.