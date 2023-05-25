Фото: в Таллинне появится еще один оздоровительный центр

Арендная площадь шестиэтажного здания составляет почти 2000 м2. По словам Яана Лийтмяэ, исполнительного директора компании по управлению инвестициями в недвижимость Domus FND, входящей в группу Domus Kinnisvara, около 70 процентов Pelgulinna Tervisemaja уже охвачено договорами аренды.

Фото: Domus Kinnisvara

В новостройке будут оказывать услуги семейные врачи, стоматологи, психологи и другие специалисты. Кроме того, будет аптека и кафе.

«Мы хотим создать здание с продуманными решениями, удобное для клиентов и сотрудников. По соседству расположены несколько других медицинских учреждений, что создает синергию и обеспечивает оптимальные решения для потребителей медицинских услуг», - сказал Лийтмяэ.