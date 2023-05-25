Фото: в Таллинне появится еще один оздоровительный центр

Pelgulinna Tervisemaja OÜ, занимающаяся строительством нового медицинского центра на улице Сыле в Таллинне, заключила договор на строительство здания с Tesron Ehitus. Современное здание обойдется в 5,5 млн евро и откроется летом 2024 года. Проект финансируется Coop Bank, а Domus Kinnisvara управляет процессами развития и договорами аренды.
Арендная площадь шестиэтажного здания составляет почти 2000 м2. По словам Яана Лийтмяэ, исполнительного директора компании по управлению инвестициями в недвижимость Domus FND, входящей в группу Domus Kinnisvara, около 70 процентов Pelgulinna Tervisemaja уже охвачено договорами аренды.
В новостройке будут оказывать услуги семейные врачи, стоматологи, психологи и другие специалисты. Кроме того, будет аптека и кафе.
«Мы хотим создать здание с продуманными решениями, удобное для клиентов и сотрудников. По соседству расположены несколько других медицинских учреждений, что создает синергию и обеспечивает оптимальные решения для потребителей медицинских услуг», - сказал Лийтмяэ.
Дом здоровья Пельгулинна станет важным медицинским центром Пыхья-Таллинна, в непосредственной близости от которого уже расположены Пельгулиннаская больница, Пельгулиннаский родильный дом, Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы и Северо-Эстонский реабилитационный центр. Остановки общественного транспорта находятся перед новым домом здоровья и через дорогу от него. В районе расположено множество предприятий, крупных жилых массивов, скоро появятся и новостройки: квартал Ипподрома, квартал Балтийской мануфактуры и т. д. Это зона обслуживания Пыхья-Таллинна, Кристийне и Кесклинна, где проживают около 158 000 человек.