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Компания Epler & Lorenz принесла извинения за пожар на Суур-Сыямяэ

rus.postimees.ee
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Тушение пожара.
Тушение пожара. Фото: Mihkel Maripuu

Компания Epler & Lorenz, владеющая станцией хранения отходов на улице Суур-Сыямяэ, на которой вспыхнул пожар, обратилась к общественности: предприятие принесло извинения и заверило, что на станции с отходами обращались в соответствии с законом, пишет Rus.ERR.

«Прежде всего мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам Спасательного департамента, которые ликвидировали пожар, начавшийся днем ​​23 мая на станции отходов на Суур-Сыямяэ. Профессиональные и самоотверженные действия спасателей по локализации и тушению пожара помогли предотвратить еще больший ущерб», – говорится в заявлении компании, направленном от имени члена правления Арго Лууде.

«Произошедшее шокирует и вызывает глубокое сожаление, и компания AS Epler & Lorenz приносит извинения всем за то, что произошло это несчастье. Единственная светлая сторона этой очень серьезной аварии заключается в том, что никто не пострадал», – отметили в компании.

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