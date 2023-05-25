Компания Epler & Lorenz принесла извинения за пожар на Суур-Сыямяэ

«Прежде всего мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам Спасательного департамента, которые ликвидировали пожар, начавшийся днем ​​23 мая на станции отходов на Суур-Сыямяэ. Профессиональные и самоотверженные действия спасателей по локализации и тушению пожара помогли предотвратить еще больший ущерб», – говорится в заявлении компании, направленном от имени члена правления Арго Лууде.

«Произошедшее шокирует и вызывает глубокое сожаление, и компания AS Epler & Lorenz приносит извинения всем за то, что произошло это несчастье. Единственная светлая сторона этой очень серьезной аварии заключается в том, что никто не пострадал», – отметили в компании.