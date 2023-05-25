В Eesti Gaas рассказали, стоит ли потребителям газа переживать о грядущей зиме

В Балтийском регионе нет причин для беспокойства о доступности газа в следующем отопительном сезоне, ситуация будет стабильной, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления эстонской газовой компании Eesti Gaas Маргус Каасик.
«Например, в прошлом году Инчукалнское подземное хранилище газа вообще не было заполнено перед отопительным сезоном из-за высоких цен, но в этом году оно, скорее всего, будет заполнено полностью, так как цены на газ упали», - подчеркнул Каасик.
Он также отметил: надо помнить, что Инчукалнское подземное газохранилище огромно по отношению к размерам Балтийского рынка - в нем можно хранить более 20 тераватт-часов газа. Кроме того, на полную мощность работает Клайпедский терминал и есть новый терминал в Инко.
«Поэтому, что касается Балтийского региона, мы можем быть вполне спокойны в вопросе газообеспечения», - сказал председатель правления Eesti Gaas.
По его словам, в Европе в целом нет причин для большого беспокойства, ведь средняя загрузка европейских газохранилищ уже составляет 60 процентов, хотя до отопительного сезона еще несколько месяцев.
«Да, если зима будет очень холодной, хранилища будут опустошаться быстрее, но и в этом случае сложно представить, что может возникнуть дефицит газа», - подчеркнул Каасик.
Он также упомянул, что, хотя цены на газ в настоящее время вернулись к более привычным в историческом разрезе уровням, они по-прежнему высоки и ожидается, что со временем еще снизятся.
«Однако я предполагаю, что нам потребуется еще год или два, чтобы увидеть такие цены, как до кризиса, вызванного войной в Украине, потому что баланс спроса и предложения на газ все еще очень нестабилен», - признал глава Eesti Gaas.
При этом в долгосрочной перспективе, по его словам, на цены на газ будет давить инфраструктура сжиженного природного газа (СПГ), широко строящаяся по всему миру в последнее время.
Под брендом Elenger компания Eesti Gaas работает в Латвии, Литве, Финляндии и Польше.
Единственным акционером Eesti Gaas является Trilini Energy, дочернее предприятие эстонской инвестиционной компании Infortar, которая работает в пяти странах, при этом основными сферами ее деятельности являются энергетика, грузовые перевозки и недвижимость.
Баланс Infortar достигает 1,1 миллиарда евро. В концерн входит 47 компаний, в том числе Infortar владеет 41 процентами Tallink Grupp, 100 процентами Eesti Gaas, а также держит разнообразный портфель недвижимости.
Infortar принадлежит эстонским предпринимателям Айну Ханшмидту, Энну Панту и Калеву Ярвелиллю.