В Eesti Gaas рассказали, стоит ли потребителям газа переживать о грядущей зиме

«Например, в прошлом году Инчукалнское подземное хранилище газа вообще не было заполнено перед отопительным сезоном из-за высоких цен, но в этом году оно, скорее всего, будет заполнено полностью, так как цены на газ упали», - подчеркнул Каасик.

Он также отметил: надо помнить, что Инчукалнское подземное газохранилище огромно по отношению к размерам Балтийского рынка - в нем можно хранить более 20 тераватт-часов газа. Кроме того, на полную мощность работает Клайпедский терминал и есть новый терминал в Инко.

«Поэтому, что касается Балтийского региона, мы можем быть вполне спокойны в вопросе газообеспечения», - сказал председатель правления Eesti Gaas.

По его словам, в Европе в целом нет причин для большого беспокойства, ведь средняя загрузка европейских газохранилищ уже составляет 60 процентов, хотя до отопительного сезона еще несколько месяцев.

«Да, если зима будет очень холодной, хранилища будут опустошаться быстрее, но и в этом случае сложно представить, что может возникнуть дефицит газа», - подчеркнул Каасик.

Он также упомянул, что, хотя цены на газ в настоящее время вернулись к более привычным в историческом разрезе уровням, они по-прежнему высоки и ожидается, что со временем еще снизятся.