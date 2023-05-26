Житель Палдиски Алексей был не на шутку удивлен, когда в этом месяце вместо традиционной продуктовой помощи ему прислали карточку от Rimi на 30 евро, тогда как в городе нет магазинов этой торговой сети. Министерство социальных дел успокаивает, что ехать за покупками за 25 километров в соседний Кейла не придется.
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Новую систему карточек продуктовой помощи поняли не все: покупки нужно делать в Rimi, которого нет в нашем городе!
«Я живу в Палдиски, стою на бирже, получаю пособие по бедности и продуктовую помощь. Теперь продуктовую помощь заменили карточкой от Rimi на 30 евро. Население Палдиски – несколько тысяч человек, многие получают продуктовую помощь, но магазина Rimi в городе нет. Ближайший находится в Кейла, то есть в 25 километрах. Самый дешевый билет до Кейла и обратно стоит 1,80 евро. Что делать?» – недоумевает Алексей, добавляя, что не считает вышеуказанную торговую сеть самой дешевой.