Реформа сделает цены на места в домах попечения более доступными

Реформа системы попечения предполагает, что местные самоуправления будут получать дополнительные финансовые средства, благодаря чему места в заведениях, оказывающих услугу круглосуточного общего ухода, станут доступнее, а услуги качественнее. Кроме того, повысится качество и доступность услуг по уходу для людей, проживающих в своих домах. Также местное самоуправление будет частично компенсировать расходы на жилье и питание людям, чей доход ниже средней пенсии по старости.

Согласно данным исследования, проведенного в ходе планирования реформы, примерно 230 000 людей в возрасте 16 лет и старше ухаживают или помогают человеку с хроническими проблемами со здоровьем или ограниченными физическими возможностями. Чаще всего опекаемым является пожилой родственник. Свыше 30 000 человек уделяют помощи родственникам более 40 часов в неделю.

«Зачастую уход за своим близким осуществляют люди трудоспособного возраста, которые вынуждены выбирать: определить ли своего родственника в платный дом попечения или ухаживать за ним дома самостоятельно. Такой выбор ставит существенную долю населения в затруднительное положение на рынке труда», – сказала министр социальных дел Сигне Рийсало.