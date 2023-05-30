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Обзор ⟩ Коррупция в высоких европейских кабинетах: кто виноват, что делать и когда это кончится
Скандал «Катаргейт». Адвокат депутата Европарламента Евы Кайли Андре Рисопулос (слева) рядом с адвокатом Михалисом Димитракопулосом (в центре) беседует с прессой во Дворце правосудия в Брюсселе 19 января 2023 г. Правоохранительные органы Бельгии провели обыски в домах депутатов Европарламента. Обнаружены полные наличных денег сумки. Депутат Ева Кайли задержана. Фото: JOHN THYS/AFP
Анастасия Тидо
, журналист
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3 мая Европейская комиссия представила проект директивы, которая направлена на искоренение коррупции в Евросоюзе. Проект вскоре поступит на обсуждение Европарламента. Коррупция как явление возникла далеко не вчера, но именно сейчас Брюссель поставил этот вопрос ребром. Rus.Postimees выяснил, что побудило руководителей Еврокомиссии действовать решительно, какие меры будут предприняты для искоренения коррупции и чем это поможет обычным гражданам ЕС.

Одной из последних капель, переполнивших общеевропейскую чашу терпения, стал громкий коррупционный скандал, получивший в прессе название «Катаргейт». Разгорелся он в декабре прошлого года и закончится очень не скоро, так как следствию предстоит еще много работы. 

Коротко суть скандала состоит в том, что по данным следствия некоторые чиновники Европейского парламента и их близкие находились под влиянием правительств Катара, Марокко и Мавритании. Евродепутатов от Греции, Бельгии и Италии подозревают в получении взяток от этих правительств, отмывании денег и других преступных деяниях. 

Полиция находила деньги чемоданами

В июле 2022 года полиция Бельгии начала расследование, а 9 декабря были проведены массовые обыски в домах и офисах подозреваемых, в том числе в здании Европейского парламента в Брюсселе. Первый арест произошел в отеле Sofitel в Брюсселе, где следователи арестовали отца депутата Европарламента от Греции Евы Кайли.

Папа бывшей тележурналистки и успешного политика Кайли на момент ареста имел при себе чемодан с несколькими сотнями тысяч евро и попытался с этой горой наличности сбежать от полиции. Провели обыск и в квартире самой Евы Кайли, по результатам которого ее взяли под стражу. 

При обыске в доме бывшего депутата Европарламента Антонио Панцери полиция тоже обнаружила в сейфе много денег наличными. Кроме Евы Кайли и Антонио Панцери были арестованы депутат Европарламента трех созывов Андреа Коццолино (в Европарламенте с 2009 года) и депутат Европарламента от Бельгии Марк Тарабелла. 

Всего в ходе следственных действий правоохранительные органы Бельгии, Италии и Греции уже изъяли полтора миллиона евро наличными в сумках и предъявили обвинения в предполагаемых преступлениях четырем высокопоставленным чиновникам. Сразу после арестов во всем Европейском союзе последовала резкая реакция осуждения.

Скандал спровоцировал революцию 

Сразу после полицейских рейдов председатель Европарламента Роберта Метсола объявила, что вся работа с Катаром будет приостановлена. Это произошло за три дня до того, как парламент должен был проголосовать за введение соглашения о безвизовом въезде с этой страной.

Также было приостановлено обсуждение соглашения о воздушном транзите, которое предоставило бы катарской авиакомпании Qatar Airways неограниченный доступ к рынку ЕС. Появились основания считать, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в парламенте.

Позже депутаты проголосовали за приостановку всей работы над вопросами, касающимися Катара, а Европарламент принял резолюцию о создании Комитета по расследованию этого дела. 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Eero Vabamägi

Европейская народная партия (ЕНП) - крупнейшая политическая партия в Европарламенте - решила приостановить всю внешнеполитическую работу по вопросам, не относящимся к Европейскому союзу, пока не будет обеспечена единая прозрачная процедура. ЕНП призвала и другие партии последовать этому примеру. 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать орган для соблюдения правил честности и этики во всех институтах ЕС.

Вице-президенты Еврокомиссии Вера Йоурова, Маргаритис Схинас и Жозеп Боррель, а также комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон представили новый законодательный пакет, цель которого - максимально снизить уровень коррупции в Европейском Союзе и в других странах мира.

Проблема серьезнее, чем можно было предполагать

Итак, застоявшуюся воду окончательно взболтали и на поверхность поднялось гораздо больше грязи, чем одна история. Европейская общественность считает, что коррупция касается далеко не только мафии и преступных группировок. По данным Евробарометра 2022 года, почти 70% граждан Европы убеждены, что коррупция широко распространена в их стране.

«Только 30% считают, что их правительство активно борется с ней, а 48% граждан считают, что нет смысла сообщать о случаях коррупции, потому что система ничего не сделает с ними», - сказала вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова. Чтобы попытаться восстановить определенное доверие и доверие к правительствам, а также к европейским институтам, Европейская комиссия предлагает пересмотреть антикоррупционное программное обеспечение сверху донизу.

«Нынешние европейские нормы устарели и неадекватны, - пояснил новые инициативы вице-президент Маргаритис Схинас. - Наш новый подход более целостный и повышает стандарты, которые нужно будет соблюдать». 

Депутаты Европарламента голосуют за снятие неприкосновенности с депутатов Европарламента Марка Тарабелла (Бельгия) и Андреа Коццолино (Италия) в рамках расследования предполагаемого их подкупа со стороны Катара и Марокко. Брюссель, 2 февраля 2023 года. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Депутаты Европарламента голосуют за снятие неприкосновенности с депутатов Европарламента Марка Тарабелла (Бельгия) и Андреа Коццолино (Италия) в рамках расследования предполагаемого их подкупа со стороны Катара и Марокко. Брюссель, 2 февраля 2023 года. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Основные пункты будущей директивы по борьбе с коррупцией

- Директива должна согласовать определения различных видов коррупционных деяний, том числе торговлю влиянием, получение и дачу взятки, злоупотребление властью, незаконное присвоение, препятствование правосудию, незаконное обогащение. 

- Директива усилит возможности предотвращения коррупции. Будет повышена осведомленность о негативном влиянии коррупции на граждан и общество, чтобы устранять коррупционные риски до того, как они возникнут, и стимулировать культуру честности.

- Директива должна ввести единые минимальные уголовные наказания и санкции за различные правонарушения, чтобы обеспечить равные условия во всех государствах-членах. Планируется продлить срок исковой давности для привлечения к ответственности за коррупцию в судах

- Планируется обеспечить наличие у правоохранительных органов и прокуратуры надлежащих следственных инструментов и ресурсов для борьбы с коррупцией.

Борьба с коррупцией - процесс непрерывный 

Одно из неписанных правил дератизации гласит, что победить крыс невозможно, но бороться с ними необходимо. О коррупции с успехом можно сказать то же самое: случаи коррупции встречаются даже в тех странах, где в целом уровень коррумпированности очень низкий. 

О коррупции как явлении и о готовящейся директиве мы поговорили с ведущими эстонскими специалистами по вопросам борьбы с коррупцией - со Стевеном-Христо Эвестусом, который возглавляет НКО Korruptsioonivaba Eesti (эстонское представительство международной организации Transparency International - прим.ред.), а также с бывшим генеральным прокурором Эстонии Лавли Перлинг.

Сегодня на общеевропейском уровне происходит системное усиление борьбы с коррупцией и причиной тому стали не только скандалы последних лет. По мнению Стевена-Христо Эвестуса, в значительной степени толчком стала изменившая ситуация с безопасностью в Европе.

Исполнительный директор НКО Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус.
Исполнительный директор НКО Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус. Фото: Dmitri Kotjuh

«Я думаю на уровне общеевропейских институтов всем стало понятно, что коррупция и межгосударственные конфликты взаимосвязаны, - говорит Эвестус. - Мы видели множество примеров того, как Россия подкупает чиновников. В Украине, как известно, был высокий уровень коррупции, что тоже очень плохо сказалось на безопасности государства. Сейчас украинские власти делают очень серьезные усилия чтобы избавиться от коррупции».

Лавли Перлинг объяснила, что причины усиления борьбы с коррупцией в Евросоюзе можно тезисно уместить в несколько предложений. «Коррупция наносит исключительный вред государству. Во-первых, она делает людей беднее. Во-вторых, коррупция лишает людей доверия к своему государству. В-третьих, она разрушает чувство справедливости, которое людям абсолютно необходимо», - резюмировала бывший генеральный прокурор.

По ее словам, важным фактором усиления борьбы с коррупцией именно сейчас стало и то, что коррупция приобрела отчетливый международный характер и продолжает набирать обороты именно как трансграничное явление. На уровне правоохранительных органов и юстиции одной страны достать всех участников коррупционных групп и преступлений становится трудно, а иногда и вовсе невозможно. 

Международный характер коррупции, тесно связанный с отмыванием денег, полученных преступным путем, подразумевает и слаженную работу государств по ее устранению. Меры по борьбе с коррупцией тоже должны стать более интернациональными.

Еще один из факторов, который вывел борьбу с коррупцией на общеевропейский уровень - это быстрое развитие технологий. Это находит отражение и в преступности.

12 апреля 2023, Таллинн. Лавли Перлинг беседует с журналистом Postimees.
12 апреля 2023, Таллинн. Лавли Перлинг беседует с журналистом Postimees. Фото: Konstantin Sednev

Например, различные цифровые технологии упростили получение взяток. «Преступники стали очень активно использовать криптовалюту, - рассказала Лавли Перлинг. - По самым скромным подсчетам потери экономики Европейского союза из-за коррупции ежегодно составляют не менее ста двадцати миллиардов евро».

Цифры ущерба основаны на многочисленных специфических исследованиях и опросах специалистов, в том числе адвокатов, аудиторов, предпринимателей и других людей, которые могут сталкиваться с теми или другими видами коррупции. Опросы анонимные и проводятся по специальным правилам, которые обеспечивают их достоверность.

Как будет выглядеть окончательный единый документ пока сложно сказать. «Нужно понимать, что проект директивы только предстоит обсудить в Европейском парламенте - говорит Лавли Перлинг. - Мы пока не можем обсуждать ее как окончательно принятый документ. На мой взгляд к самым важным новшествам проекта следует отнести создание в обществе культуры, свободной от коррупции». 

Успешная борьба с коррупцией зависит далеко не только от уголовно-правовых норм и наказаний, но и от того, как общество воспринимает коррупцию. Люди должны распознавать признаки коррупции, отказываться в этом участвовать и сообщать о подозрениях в коррупции. Следует воспитывать нулевую толерантность к коррупции, тогда правовые меры будут успешными.

Эстония - государство с низким уровнем коррупции

По версии глобальной организации по борьбе с коррупцией Transparency international в 2021 году Эстония находилась на 13-м месте из 180 как страна с очень невысоким уровнем коррупции.

К самым благополучным в этом отношении странам международные рейтинги относят Данию, Финляндию, Норвегию, Новую Зеландию.

Для сравнения: Латвия находилась на 36-м месте, Украина - на 122-м, Россия - на 136-месте.

В самом конце списка находятся Венесуэла, Сомали, Сирия. Замыкает рейтинг Южный Судан.

Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

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