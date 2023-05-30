Обзор ⟩ Коррупция в высоких европейских кабинетах: кто виноват, что делать и когда это кончится

3 мая Европейская комиссия представила проект директивы, которая направлена на искоренение коррупции в Евросоюзе. Проект вскоре поступит на обсуждение Европарламента. Коррупция как явление возникла далеко не вчера, но именно сейчас Брюссель поставил этот вопрос ребром. Rus.Postimees выяснил, что побудило руководителей Еврокомиссии действовать решительно, какие меры будут предприняты для искоренения коррупции и чем это поможет обычным гражданам ЕС.
Одной из последних капель, переполнивших общеевропейскую чашу терпения, стал громкий коррупционный скандал, получивший в прессе название «Катаргейт». Разгорелся он в декабре прошлого года и закончится очень не скоро, так как следствию предстоит еще много работы.
Коротко суть скандала состоит в том, что по данным следствия некоторые чиновники Европейского парламента и их близкие находились под влиянием правительств Катара, Марокко и Мавритании. Евродепутатов от Греции, Бельгии и Италии подозревают в получении взяток от этих правительств, отмывании денег и других преступных деяниях.
Полиция находила деньги чемоданами
В июле 2022 года полиция Бельгии начала расследование, а 9 декабря были проведены массовые обыски в домах и офисах подозреваемых, в том числе в здании Европейского парламента в Брюсселе. Первый арест произошел в отеле Sofitel в Брюсселе, где следователи арестовали отца депутата Европарламента от Греции Евы Кайли.
Папа бывшей тележурналистки и успешного политика Кайли на момент ареста имел при себе чемодан с несколькими сотнями тысяч евро и попытался с этой горой наличности сбежать от полиции. Провели обыск и в квартире самой Евы Кайли, по результатам которого ее взяли под стражу.
При обыске в доме бывшего депутата Европарламента Антонио Панцери полиция тоже обнаружила в сейфе много денег наличными. Кроме Евы Кайли и Антонио Панцери были арестованы депутат Европарламента трех созывов Андреа Коццолино (в Европарламенте с 2009 года) и депутат Европарламента от Бельгии Марк Тарабелла.