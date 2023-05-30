Обзор ⟩ Коррупция в высоких европейских кабинетах: кто виноват, что делать и когда это кончится

Проблема серьезнее, чем можно было предполагать

Итак, застоявшуюся воду окончательно взболтали и на поверхность поднялось гораздо больше грязи, чем одна история. Европейская общественность считает, что коррупция касается далеко не только мафии и преступных группировок. По данным Евробарометра 2022 года, почти 70% граждан Европы убеждены, что коррупция широко распространена в их стране.

«Только 30% считают, что их правительство активно борется с ней, а 48% граждан считают, что нет смысла сообщать о случаях коррупции, потому что система ничего не сделает с ними», - сказала вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова. Чтобы попытаться восстановить определенное доверие и доверие к правительствам, а также к европейским институтам, Европейская комиссия предлагает пересмотреть антикоррупционное программное обеспечение сверху донизу.

«Нынешние европейские нормы устарели и неадекватны, - пояснил новые инициативы вице-президент Маргаритис Схинас. - Наш новый подход более целостный и повышает стандарты, которые нужно будет соблюдать».

Депутаты Европарламента голосуют за снятие неприкосновенности с депутатов Европарламента Марка Тарабелла (Бельгия) и Андреа Коццолино (Италия) в рамках расследования предполагаемого их подкупа со стороны Катара и Марокко. Брюссель, 2 февраля 2023 года. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Основные пункты будущей директивы по борьбе с коррупцией

- Директива должна согласовать определения различных видов коррупционных деяний, том числе торговлю влиянием, получение и дачу взятки, злоупотребление властью, незаконное присвоение, препятствование правосудию, незаконное обогащение.

- Директива усилит возможности предотвращения коррупции. Будет повышена осведомленность о негативном влиянии коррупции на граждан и общество, чтобы устранять коррупционные риски до того, как они возникнут, и стимулировать культуру честности.

- Директива должна ввести единые минимальные уголовные наказания и санкции за различные правонарушения, чтобы обеспечить равные условия во всех государствах-членах. Планируется продлить срок исковой давности для привлечения к ответственности за коррупцию в судах

- Планируется обеспечить наличие у правоохранительных органов и прокуратуры надлежащих следственных инструментов и ресурсов для борьбы с коррупцией.