Власти столицы намерены продолжить переговоры с государством о финансировании Таллиннской больницы

Изначально из фонда восстановления предполагалось выделить 280 млн евро на строительство Таллиннской больницы, но в июне прошлого года правительство (в то время в него входили только министры от Партии реформ) посчитало, что Эстония откажется от этих денег.

«В принципе мы могли бы сейчас просто опустить руки и сказать, что это проблема государства. И они должны принять решение как будут предоставляться в Таллинне медицинские услуги с учетом того, что через 10-15 лет все основные здания в Таллинне будут амортизированы. Но мы не будем умывать руки, мы решили продолжить проектирование и будем продолжать переговоры с государством о возможном софинансировании», - рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.