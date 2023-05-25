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Власти столицы намерены продолжить переговоры с государством о финансировании Таллиннской больницы

rus.postimees.ee
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На эскизах будущая Таллиннская больница смотрится грандиозной современной постройкой.
На эскизах будущая Таллиннская больница смотрится грандиозной современной постройкой. Фото: ConArte OÜ

В июне министры финансов ЕС, вероятно, утвердят новый план по восстановлению и укреплению экономики Эстонии, в котором больше не будет денег на Таллиннскую больницу, пишет Rus.ERR.

Изначально из фонда восстановления предполагалось выделить 280 млн евро на строительство Таллиннской больницы, но в июне прошлого года правительство (в то время в него входили только министры от Партии реформ) посчитало, что Эстония откажется от этих денег.

«В принципе мы могли бы сейчас просто опустить руки и сказать, что это проблема государства. И они должны принять решение как будут предоставляться в Таллинне медицинские услуги с учетом того, что через 10-15 лет все основные здания в Таллинне будут амортизированы. Но мы не будем умывать руки, мы решили продолжить проектирование и будем продолжать переговоры с государством о возможном софинансировании», - рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.

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