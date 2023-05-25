На пост председателя «Отечества» появился еще один кандидат

«Я решила баллотироваться в председатели, потому что партии «Отечество» нужно освежить и содержание, и имидж, и руководство. В плане политики внимание следует в основном направить на улучшение экономики Эстонии в ближней и отдаленной перспективе. Благополучие наших людей и государства зависит прежде всего от стабильного экономического роста, но сейчас дела у эстонской экономики идут плохо даже по сравнению с другими находящимися в похожем положении странами», - сказала Данилсон-Ярг.

По ее словам, в изменениях также нуждается имидж «Отечества».

«Партия "Отечество" всегда защищала вечные ценности, но в то же время была открыта для инновации и несущих общую пользу новшеств. К сожалению, нынешний имидж партии не соответствует ее реальному характеру, эту ситуацию нужно изменить. Мы должны более четко позиционировать себя на политическом ландшафте Эстонии и обратиться к более широкому электорату», - сказала Данилсон-Ярг.

По словам Данилсон-Ярг, следует также обновить управление партией. «Условием для роста популярности партии безусловно также является более эффективное руководство. Следует гарантировать, чтобы каждый знал, каковы его роль и перспектива в партии. Нужны большая вовлеченность, общение с членами и укрепление роли представительства. В "Отечестве" много известных фигур, но если мы хотим, чтобы партия была жизнеспособной, ей нужен омолаживающий курс. Для этого нужно создать активную атмосферу и предложить возможности новым членам. Нельзя оставаться в зоне комфорта», - сказа Данилсон-Ярг.