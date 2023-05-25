В Ласнамяэ пропал молодой мужчина: по словам близких, в последнее время он вел себя странно

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 29-летнего Прийта, который пропал в Ласнамяэ.
Вчера в полицию обратились обеспокоенные родственники и рассказали, что 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, в последнее время он вел себя странно по отношению к ним, также у них есть основание полагать, что жизнь и здоровье пропавшего могут быть в опасности.
Рост Прийта – 175 см, худощавое телосложение. На нем была светлая футболка, светло-серые брюки и черные тенниски Helly Hansen. С собой у него был черный рюкзак, а из верхней одежды он может носить темно-синюю ветровку Helly Hansen.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Прийта, звонить по номеру 112.