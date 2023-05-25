В Ласнамяэ пропал молодой мужчина: по словам близких, в последнее время он вел себя странно

Вчера в полицию обратились обеспокоенные родственники и рассказали, что 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, в последнее время он вел себя странно по отношению к ним, также у них есть основание полагать, что жизнь и здоровье пропавшего могут быть в опасности.