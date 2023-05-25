Летние дружины: только тысяче таллиннских школьников удастся подработать

В этом году свободные места в летние трудовые дружины для школьников кончились через 15 минут после начала онлайн-записи, которая прошла не без технических сбоев. Rus.Postimees поговорил с руководителем SA Õpilasmalev Кюлли Таттер и узнал, что в следующем году процесс подачи заявок в отряды будет более удобным, а самый старательный юный труженик может заработать более 800 евро. Хотя главное – это общение.