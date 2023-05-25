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Летние дружины: только тысяче таллиннских школьников удастся подработать

Желающих вдвое больше
, журналист
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Фото: Marianne Loorents

В этом году свободные места в летние трудовые дружины для школьников кончились через 15 минут после начала онлайн-записи, которая прошла не без технических сбоев. Rus.Postimees поговорил с руководителем SA Õpilasmalev Кюлли Таттер и узнал, что в следующем году процесс подачи заявок в отряды будет более удобным, а самый старательный юный труженик может заработать более 800 евро. Хотя главное – это общение.

Летняя работа крайне востребована у школьников Эстонии. На нее могут претендовать ребята от 13 до 19 лет. Однако попадание в число принятых в трудовые отряды - серьезный квест. 

- Сколько лет вы уже проводите запись школьников на летнюю работу?

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