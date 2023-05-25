Netflix начинает вводить новую политику: это повлияет на миллионы пользователей

В данный момент пользователи Netflix еще могут делиться паролем своего профиля, однако в дальнейшем каждому новому пользователю нужно будет доплачивать 7,99 долларов в месяц. Netflix сообщил, что разошлет клиентам электронные письма, что в дальнейшем обмен паролями будет платной услугой. Такую новость от Netflix получат пользователи в 103 странах, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Сингапуре, Мексике и Бразилии.

В письмах говорится, что «каждый конкретный профиль можно использовать только в одном домашнем хозяйстве».

Нужно напомнить, что в прошлом году Netflix сообщил, что собирается ограничить совместное использование профилей, поэтому было начато тестирование разных подходов на разных рынках. По словам представителей компании, более чем 100 домохохяйств передали свои данные доступа друзьям или родственникам, которые используют Netflix бесплатно. В конце марта число платных абонентов Netflix по всему миру составляло более 232 миллионов человек.

Принимая во внимание новую политику, люди из одной семьи смогут и в дальнейшем совместно использовать профиль Netflix и использовать его на разных устройствах и во время путешествий. В свою очередь тем, кто ранее использовал Netflix бесплатно, теперь придется платить абонентскую плату.